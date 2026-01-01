Alguer.it
Cor 22:08
Odio su Pais: solidarietà e preoccupazione
Arriva da Fratelli d´Italia piena e convinta solidarietà al consigliere comunale Michele Pais per i gravi commenti d’odio di cui è stato destinatario, fino all’augurio di una malattia come strumento di aggressione politica. «Preoccupazione per i toni adottati dall’assessore Daga»
ALGHERO - Fratelli d’Italia Alghero esprime piena e convinta solidarietà al consigliere comunale Michele Pais «per i gravi e inaccettabili commenti d’odio di cui è stato destinatario, fino all’augurio di una malattia come strumento di aggressione politica». Un episodio - sottolinea Pino Cardi - che supera ogni limite del confronto civile e umano e che non può essere in alcun modo minimizzato o tollerato. «La critica politica, anche aspra, è parte integrante della dialettica democratica. Ma quando degenera in violenza verbale, odio personale e auguri di sofferenza, si esce dal perimetro del confronto politico e si entra in una deriva pericolosa che va condannata senza ambiguità».

Per Fratelli d'Italia il linguaggio conta. «Conta sempre, ma ancor di più quando viene utilizzato da chi ricopre ruoli istituzionali e politici. Destano per questo forte preoccupazione i toni sempre più frequentemente adottati dall’assessore Daga, che riveste contemporaneamente un ruolo di governo cittadino e quello di segretario locale di una delle forze del cosiddetto “campo largo”. Ruoli che dovrebbero imporre equilibrio, sobrietà e senso di responsabilità. Al contrario, le sue repliche agli interventi delle opposizioni risultano spesso caratterizzate da un linguaggio improprio e offensivo, che non contribuisce ad elevare il livello del confronto pubblico e finisce per avvelenare il clima politico».

«È in questo contesto che maturano e trovano terreno fertile atteggiamenti da tifoseria e derive verbali sempre più violente. Quando viene meno il rispetto da parte di chi governa, viene meno anche la credibilità delle risposte che vengono offerte alla città. Su questo terreno continueremo a richiamare con fermezza l’intera maggioranza a un confronto serio, civile e all’altezza delle responsabilità istituzionali che è chiamata a esercitare. A Michele Pais va la piena solidarietà di Fratelli d’Italia Alghero. A chi pensa di fare politica alimentando odio e aggressività, diciamo con chiarezza: Alghero merita di meglio» chiude il Coordinatore cittadino Pino Cardi.
