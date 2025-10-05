Alguer.it
Palestina, in piazza sventolano le bandiere
Cor 18:52
Palestina, in piazza sventolano le bandiere
«Ciò che abbiamo visto ieri nelle strade di Alghero è il risultato di un lavoro di informazione, sensibilizzazione e coordinamento tra gruppi molto diversi tra loro, culminato in una manifestazione pacifica e allo stesso tempo molto determinata»
Palestina, in piazza sventolano le bandiere

ALGHERO - Le associazioni promotrici Alghero per Gaza, Asce, Alghero antifascista, Dignitat, Emergency Sassari-Alghero, Parrocchia di N.S. di Loreto, Micromeria, Anpi Alghero, GUS, Sardenya i Llibertat ringraziano tutte le persone che hanno raccolto la chiamata e le associazioni del territorio che hanno aderito e hanno dato il loro supporto per la riuscita della manifestazione: Ponti non muri, Orcu Marì Aps, Associazione Chichimeca, Comitato Fermiamo la guerra di Sassari, A Foras, Lungoni per la Palestina di Santa Teresa Gallura, Assemblea Studentesca per la Palestina di Sassari, Associazione Gambiana in Sardegna, Amnesty International Sassari, Arci Nord Sardegna.

«Ora è importante dare continuità a questo risultato, per un impegno civile nel nome della giustizia, del diritto internazionale e del rispetto all'autodeterminazione dei popoli». Nel corso degli interventi che si sono succeduti in Piazza Sulis, da più voci è stata ribadita la necessità di un impegno collettivo e individuale, che investa ogni gesto quotidiano, in famiglia, a scuola, nel lavoro e anche nel tempo libero. «Portiamo con noi ovunque la Palestina, per liberare noi stessi dalla paura, dall'indifferenza, dal senso di impotenza e di solitudine. Costruiamo comunità solidali per fermare il genocidio a Gaza e affermare la speranza di un mondo che non si piega all'arroganza dei potenti».



«Ciò che abbiamo visto ieri nelle strade della nostra città è il risultato di un lavoro di informazione, sensibilizzazione e di coordinamento tra vari gruppi molto diversi tra loro, culminato in una manifestazione pacifica e allo stesso tempo molto chiara e determinata nei contenuti, espressione della tenacia popolare auto-organizzata dal basso, in grado di fare emergere una Alghero libera, autonoma e pienamente consapevole di quanto sia importante lottare per la libertà del popolo palestinese e contro la civiltà della guerra».
8:51
Palestina Libera, l’urlo da Alghero
Partecipata manifestazione ieri tra le vie del centro di Alghero contro Israele e la guerra nella Striscia di Gaza. Cittadini e attivisti pro Palestina in corteo fino a Piazza Sulis. Le immagini
5/10/2025
Di Nolfo insiste sulla Meloni. «Chi non si schiera è complice»
Il dibattito sulla crisi in Terra Santa si infiamma in Sardegna, portando a un duro scontro istituzionale. Il consigliere regionale algherese Valdo Di Nolfo (Uniti per Alessandra Todde) ha inviato una lettera aperta al Presidente del Consiglio Regionale, Piero Comandini (Pd), per ribadire e difendere la sua posizione che definisce il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, come “complice del genocidio” in corso in Palestina. Il testo integrale
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
6 ottobre
Palestina Libera, l’urlo da Alghero
6 ottobre
Cimitero pericoloso ad Alghero. «A lavoro per la sicurezza»



