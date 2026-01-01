S.A. 18:26 «Rottamazione cartelle anche per gli algheresi» Il consigliere comunale Christian Mulas rilancia dalla Finanziaria 2026 la possibilità per i Comuni di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi locali e si rivolge direttamente a Porta Terra



ALGHERO - «Rottamazione delle cartelle comunali è un’opportunità per famiglie e Comune di Alghero». Così il consigliere comunale Christian Mulas rilancia dalla legge n. 199/2025, cosiddetta Finanziaria 2026 (all’art. 1, commi da 102 a 110) «la possibilità per i Comuni di introdurre forme di definizione agevolata dei tributi locali, offrendo ai contribuenti strumenti concreti per regolarizzare la propria posizione debitoria e, al contempo, garantendo agli enti locali nuove e certe entrate».



«La definizione agevolata consente l’estinzione dei debiti senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e aggio, con la possibilità di pagamenti rateali. È inoltre riconosciuta ai Comuni la facoltà di introdurre autonomamente misure di definizione agevolata che prevedano l’esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi, anche in presenza di accertamenti in corso o contenziosi tributari.

A livello statale, la cosiddetta “rottamazione-quinquies” delle cartelle emesse dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione consente già ai contribuenti di regolarizzare i propri debiti fiscali e contributivi pagando esclusivamente l’imposta o il contributo dovuto, con piani rateali fino a 54 rate bimestrali» spiega l'esponente del Consiglio.



E ancora: «La normativa offre ai Comuni la possibilità di adottare strumenti analoghi per i tributi locali, assicurando ai cittadini un trattamento equo e uniforme. L’adesione del Comune di Alghero a tali misure rappresenterebbe un gesto di grande responsabilità sociale, capace di dare respiro a molte famiglie e imprese che, pur in difficoltà, desiderano adempiere ai propri obblighi. Allo stesso tempo, l’Ente potrebbe contare su entrate programmate, certe e sostenibili, migliorando la capacità di pianificazione finanziaria e rafforzando il rapporto di fiducia con la comunità». Mulas conclude con l'appello a Porta Terra: «si auspica pertanto che il Comune di Alghero valuti con attenzione l’introduzione della definizione agevolata dei tributi locali, nell’interesse dei cittadini e dello sviluppo armonico della comunità».