Alguer.itnotiziesassariCronacaGuerra › Luci sulla Palestina, flash mob a Sassari
Cor 11:07
Luci sulla Palestina, flash mob a Sassari
Giovedì 2 ottobre, a partire dalle ore 21, anche Sassari parteciperà all'iniziativa nazionale "Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza", un momento di raccoglimento e solidarietà che si svolgerà davanti a tutti ospedali d'Italia
Luci sulla Palestina, flash mob a Sassari

SASSARI - Giovedì 2 ottobre, a partire dalle ore 21, anche Sassari parteciperà all’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, un momento di raccoglimento e solidarietà che si svolgerà davanti a tutti ospedali d’Italia.

L’appuntamento per i cittadini e le cittadine della città di Sassari è fissato fronte Ospedale SS. Annunziata, in via Enrico De Nicola. Cittadine, cittadine, operatori e operatrici sanitarie, Associazioni e volontari saranno invitati a prendere ed essere parte del flash mob per cui sarà necessario che ognuno e ognuna porti con sé torce elettriche, lampade o lumini, per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. L’iniziativa intende rendere omaggio al popolo palestinese e ricordare i 1.677 operatori sanitari uccisi a Gaza dall’inizio del conflitto. Durante il flash mob saranno letti i loro nomi, alla necessaria ricerca e costruzione di un momento di memoria e solidarietà.

“La luce che accenderemo a Sassari è un gesto semplice ma carico di significato: uniamo la nostra voce a quella di tante altre città italiane per ricordare le vittime civili e difendere il diritto alla cura anche nei contesti di guerra” dichiarano gli organizzatori locali, aderenti alla rete nazionale #DigiunoGaza. Tutto avrà luogo simultaneamente in decine di ospedali in tutta Italia, e vuole essere un gesto pacifico, simbolico, utile a sottolineare l’importanza della protezione del personale sanitario e dei civili nelle aree di conflitto.
