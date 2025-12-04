S.A. 18:59 Fc Alghero a caccia della prima vittoria I giallorossi affronteranno il Lauras in una sfida importante per il prosieguo della stagione. La formazione allenata da Andrea Peana, reduce dal confortante pareggio esterno contro il Ploaghe, è determinata a inseguire la prima vittoria stagionale



ALGHERO - La Fc Alghero torna in campo domenica alle ore 15 allo stadio “Pintore–Caddeo” di Olmedo per l’undicesima giornata del campionato di Prima Categoria, girone D. I giallorossi affronteranno il Lauras in una sfida importante per il prosieguo della stagione. La formazione allenata da Andrea Peana, reduce dal confortante pareggio esterno contro il Ploaghe, è determinata a inseguire la prima vittoria stagionale. La squadra ha lavorato con intensità durante la settimana, consapevole dell’importanza dei tre punti per dare slancio alla classifica e morale al gruppo. Non saranno disponibili gli infortunati Silvio Gnani e Massimo Porcu.



Tra gli undici titolari, però, potrebbe rientrare lo stesso Andrea Peana, assente nella gara di domenica scorsa. Possibile anche l’esordio in maglia giallorossa del nuovo attaccante Matteo Federici che in settimana si è aggregato alla squadra. «Vogliamo fortemente i tre punti – sottolinea Andrea Peana – e affronteremo il Lauras con determinazione e fiducia consapevoli di trovarci di fronte ad un avversario ostico che arriva da una confortante striscia positiva. Per quanto ci riguarda, arriviamo da un punto importante sul difficile campo del Ploaghe che ci ha fatto bene al morale. La squadra – conclude il tecnico algherese - sta crescendo e siamo convinti che l’impegno e il lavoro settimanale saranno premiati».