21:54
Natale in Aeroporto: eventi a Olbia
L’Aeroporto di Olbia propone un programma di appuntamenti e attività dedicate alla città, alle famiglie e ai passeggeri per celebrare insieme il periodo natalizio. Il programma
OLBIA - Anche quest’anno l’Aeroporto di Olbia propone un programma di appuntamenti e attività dedicate alla città, alle famiglie e ai passeggeri per celebrare insieme il periodo natalizio. L’obiettivo è offrire uno spazio accogliente, partecipato e fruibile anche durante l’inverno per viaggiatori e comunità locale, confermando il ruolo dello scalo come luogo di incontro e servizi per il territorio. Durante tutto il mese di dicembre l’aeroporto ospiterà una serie di iniziative completamente gratuite. Dal 5 al 29 dicembre (esclusi 17, 24, 25 e 26), ogni giorno alle ore 18.00, l’area fronte Feltrinelli accoglierà “Cinema tra le Nuvole”, la rassegna di film e cartoni animati dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie. Le proiezioni saranno arricchite dalla presenza di Babbo Natale, che incontrerà i bambini nella stessa fascia oraria all’interno del suo splendido e suggestivo villaggio allestito nell’area landside (prima dei controlli) dell’aerostazione.

Dal 9 all’11 dicembre, dalle 11.00 alle 18.00, si terrà invece “RiGiocalo” – Mercatino del Giocattolo, nello spazio fronte Kara Food. L’iniziativa prevede l’esposizione e la vendita simbolica dei giocattoli donati nei giorni precedenti (giochi, libri, accessori, borse, zaini, oggettistica): l’intero ricavato sarà destinato a sostenere iniziative di beneficenza locali, con il contributo operativo del personale Geasar. Anche quest’anno, inoltre, l’aeroporto ospiterà uno dei caratteristici presepi realizzati dalla Pro Loco di Berchidda, protagonisti della manifestazione “Notte de Chelu”. Il presepe sarà visibile all’esterno dell’aerostazione e accessibile a tutti i visitatori. Per favorire la partecipazione della comunità alle iniziative natalizie, il parcheggio sarà gratuito per i visitatori che prenderanno parte agli eventi.

Parallelamente alle iniziative per le festività natalizie, l’aeroporto assicura anche ai passeggeri più esigenti l’apertura della Sala VIP e, per tutti, amplia il ventaglio dei servizi commerciali disponibili durante l’inverno: dopo i controlli di sicurezza (airside) è presente un’ampia offerta di shopping, con abbigliamento, calzature, borse, profumeria, oggettistica e gadget, oltre a prodotti tipici sardi e artigianato, e, naturalmente, alla disponibilità di uno snack bar e di sistemi automatici di erogazione di snack e bevande; In area landside (la parte dell’aerostazione accessibile a tutti) con orario 9.00–13.00 e 15.00–19.00, restano aperti e fruibili i punti vendita di abbigliamento e intimo, la libreria, le calzature, borse e valigeria, l’ottico, la tabaccheria, la parafarmacia, i costumi da bagno, i prodotti tipici sardi, l’artigianato sardo, oltre al ristorante self-service e al bar.
