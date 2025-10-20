S.A. 15:54 Italian Design Week: premiata Santa Maria La Palma L’Italian Design Week di Washington brinda al Made in Italy con Akènta Cuvée e Akènta Sub: premiata la Cantina Santa Maria La Palma come “Champions in Wine Making”



ALGHERO - Il fascino e la forza del Made in Italy hanno illuminato la capitale americana in occasione della quarta edizione dell’Italian Design Week. un evento di rilievo internazionale che ha riunito esponenti del mondo istituzionale, diplomatico e imprenditoriale, trasformando Washington in una vetrina d’eccellenza per il talento italiano. Durante la cena di gala conclusiva, i brindisi ufficiali sono stati affidati a due simboli della creatività sarda: Akènta Cuvée e Akènta Sub, vini prodotti ad Alghero dalla Cantina Santa Maria La Palma, una delle cooperative vitivinicole più importanti e dinamiche d’Italia. Nel corso dell’evento la stessa cantina ha ricevuto il riconoscimento “Champions in Wine Making”, premio assegnato alle realtà che si distinguono nella produzione di vini di alta qualità con un’attenzione speciale alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica.



L’Akènta Sub, vino subacqueo della Sardegna, affinato a 40 metri di profondità nel mare di Alghero, e l’Akènta Cuvée, elegante espressione di Vermentino di Sardegna, insieme al Vermentino Aragosta e Cannonau Le Bombarde hanno accompagnato la serata dedicata alle eccellenze italiane nel mondo. Una scelta simbolica, capace di raccontare un’Italia che innova rispettando la natura, che unisce territorio e sostenibilità, tradizione e futuro. Un riconoscimento che celebra il lavoro dei 300 soci viticoltori della cooperativa algherese e la loro visione di un’agricoltura che valorizza la terra rispettandola, trasformando il lavoro quotidiano in un modello di impresa collettiva e responsabile.

L’evento Italian Desing Week a Washington è stato curato e ideato dall’imprenditrice Roberta Marcenaro Lyon (Imark) per promuovere il dialogo tra Italia e Stati Uniti attraverso design, cultura, impresa e innovazione.



«Ricevere un premio come ‘Champions in Wine Making’ è per noi un grande onore – ha dichiarato la Cantina Santa Maria La Palma – perché rappresenta il riconoscimento del nostro impegno per un vino che sia buono, autentico e sostenibile, frutto del lavoro di centinaia di famiglie sarde che credono nel valore della cooperazione e nel futuro del loro territorio». Con i suoi brindisi all’Italian Design Week di Washington, la Cantina Santa Maria La Palma ha porta l’essenza di Alghero e della Sardegna oltreoceano, unendo il respiro internazionale del Made in Italy alla profondità di una terra che continua a ispirare: una vera “Isola del vino”, pronta a raccontarsi e presentarsi ovunque nel mondo.