Terra d´Olio a Sorso: eventi da ottobre a giugno

SORSO - Via all’edizione 2025 di “Terra d’Olio 2025”, il programma di promozione, divulgazione e sostegno al comparto olivicolo e oleario, realizzato dal Comune di Sorso nell’ambito del protocollo d’intesa stipulato con Assolisa per la valorizzazione e la tutela del patrimonio locale. Il programma delle iniziative è stato presentato nei giorni scorsi nella sala conferenze del Palazzo Baronale, dall’assessore alle Attività produttive Federico Basciu, dall’assessore all’Istruzione e alle Politiche sociali Serena Camboni dal vice presidente nazionale e presidente regionale dell’Associazione Città dell’Olio Giovanni Antonio Sechi, dalla presidente di Assolisa Maria Pina Casula, dalla titolare dell’oleificio Uggias Giorgia Uggias, e dal dirigente dell’Istituto comprensivo di Sorso-Sennori Carlo Orrù.



Le iniziative, tutte gratuite per i partecipanti, riguardano l’intero settore olivicolo-oleario e si rivolgono a un target molto ampio, coinvolgendo sia gli addetti ai lavori sia i consumatori, adulti e famiglie con bambini. «Terra d’Olio vuole valorizzare, il comparto olivicolo locale puntando sull’importanza che questo riveste per il tessuto sociale, culturale ed economico del territorio, non solo di Sorso ma di tutta la Romangia - ha sottolineato l’assessore Federico Basciu - Sorso ha una tradizione agricola importante che spetta a noi tramandare alle prossime generazioni. Il progetto nasce dalla collaborazione di tanti enti, associazioni e la comunità scolastica, a dimostrazione che quando si fa squadra si riesce a realizzare obiettivi importanti. L’ulivo non è soltanto una coltura ma è parte integrante del nostro paesaggio e della nostra identità e la nostra Amministrazione comunale ha in animo di investire sul settore agroalimentare con numerosi altri progetti già in cantiere».



Si comincia il 26 ottobre con la Camminata tra gli ulivi, iniziativa aperta a tutti, giovani e adulti, consumatori, ristoratori, olivicoltori, appassionati, curiosi. Durante la passeggiata, che prevede un itinerario tra i 2 e i 6 chilometri, produttori e guide locali racconteranno le tradizioni dell’olivicoltura, illustrando le tecniche di coltivazione e raccolta, e condividendo curiosità legate alla cultura rurale, rafforzando il legame tra paesaggio, identità locale e promozione delle eccellenze enogastronomiche. Il 5 dicembre 2025, Corso di assaggio con esperto oleologo, rivolto a giovani e adulti, consumatori, ristoratori, olivicoltori, appassionati, curiosi. Sotto la guida esperta di un tecnico professionista verranno introdotti all’analisi sensoriale col metodo del panel test. Il corso avrà una durata di circa 3 ore durante le quali, oltre a una parte teorica, i partecipanti eseguiranno delle vere e proprie sedute di assaggio, imparando a distinguere sia i principali difetti degli degli oli di oliva sia le caratteristiche positive.



Il 7 marzo 2026, Giornata dedicata alla potatura dell’olivo con lezione teorica e dimostrazioni in campo, riservato ad adulti, addetti ai lavori, hobbisti, appassionati, curiosi. L’evento si svolgerà nell’arco di una giornata per un tempo di circa 5 ore ed è rivolto a un massimo di 80 partecipanti. I tecnici esperti, direttamente sotto la pianta, spiegheranno come, a partire dalla fisiologia dell’olivo si arriva ad applicare il metodo di potatura più confacente alle esigenze degli alberi (in quanto esseri viventi con una genetica propria) e a quelle del produttore che deve limitare i costi di produzione (deve raccogliere possibilmente tante olive di qualità nel modo più semplice e quindi proficuo). La giornata si concluderà con una degustazione di prodotti locali offerti ai partecipanti. Il 18 aprile 2026 si terrà il Concorso oleario e convegno “Terra d’Olio 2025”, riservato ad aziende olivicole-olearie professioniste e hobbistiche. Accanto a questo momento di confronto diretto, il convegno-seminario “Dall’oliva all’olio” rappresenta uno spazio di approfondimento tecnico e culturale dedicato all’intera filiera: dalla storia e dalle peculiarità dell’olivicoltura sarda, con particolare attenzione al territorio della Romangia, alla gestione e alle tecniche di allevamento degli uliveti, fino ai processi di trasformazione, alla classificazione degli oli e al riconoscimento del loro valore nutraceutico”. Due iniziative complementari che intrecciano competizione e conoscenza, con l’obiettivo di rafforzare l’identità olivicola locale e diffondere la cultura dell’olio extravergine di oliva come patrimonio di qualità, salute e tradizione. Infine, il progetto scuola che sarà una visita guidata in frantoio con degustazione di olio novello per giovani studenti che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria, con attività programmate da ottobre 2025 a giugno 2026. L’iniziativa ha come obiettivo principale la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva, prodotto simbolo della cultura agricola italiana e sarda e pilastro della dieta mediterranea, attraverso un percorso educativo rivolto alle nuove generazioni.