Fermato in auto con coca e marijuana: denunciato

SASSARI - Nei giorni scorsi una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Sassari, durante un'ordinaria attività di pattugliamento lungo la SS127, ha fermato un veicolo con a bordo tre trentenni. Durante il controllo di polizia, gli agenti hanno percepito un forte odore di marijuana

proveniente dall'abitacolo. Uno dei passeggeri ha ammesso spontaneamente di detenere dello stupefacente all’interno del suo zaino, quindi i poliziotti hanno proceduto alla perquisizione del veicolo e alla perquisizione personale del conducente e dei passeggeri, rinvenendo una pochette con vari involucri contenenti complessivamente circa 10 grammi tra cannabinoidi, cocaina e un bilancino di precisione. La sostanza è stata sequestrata e sottoposta ad analisi da parte della Polizia Scientifica, con esito positivo per cocaina e cannabinoidi. L'uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.