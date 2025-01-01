Alguer.it
Meteo › Caldo torrido: nuova allerta incendi nell´Isola
S.A. 22:17
Caldo torrido: nuova allerta incendi nell´Isola
Caldo torrido in arrivo in Sardegna mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Le alte temperature aumentano anche il rischio di incendi: codice arancione in mezza Sardegna
Caldo torrido: nuova allerta incendi nell´Isola

CAGLIARI - Nuova allerta della Protezione Civile per il caldo torrido in arrivo in Sardegna mercoledì 27 e giovedì 28 agosto. Il primo versante colpito sarà il settore occidentale dell'Isola con punte di oltre 40 gradi, in particolare la parte settentrionale, poi la rotazione dei flussi da ovest determinerà temperature molto elevate sul settore meridionale e orientale. Le alte temperature aumentano anche il rischio di incendi. Per questo la Protezione civile ha emesso per le prossime 24 ore un avviso con attenzione rinforzata (codice arancione) in mezza Sardegna.
