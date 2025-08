S.A. 16:31 Torna l´anticiclone africano, Isola sino a 40 gradi Torna l´anticiclone africano e dalle prossime ore la colonnina di mercurio inizierà a salire arrivando a 28-32 gradi sulle coste, sino a 35-26 gradi nelle pianure dell´interno con punte di 38-40 gradi in alcuni territori



CAGLIARI - Sulla Sardegna torna l'anticiclone africano e dalle prossime ore la colonnina di mercurio inizierà a salire arrivando a 28-32 gradi sulle coste, sino a 35-26 gradi nelle pianure dell'interno con punte di 38-40 gradi in alcuni territori. «La presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale porta condizioni stabili sino a metà della settimana con cielo sereno e poche nubi - fanno sapere gli esperti dell'ufficio meteo della base dell'Aeronautica militare di Decimomannu - la tendenza, da lunedì a mercoledì, è quella di temperature in progressivo aumento».