S.A. 12:45 Auto bloccate e case allagate al Lido La pioggia incessante dell’alba ha costretto a diverse operazioni, in particolare nel Lungomare Barcellona, dove alcune auto sono rimaste bloccate. In via Cipro, all´alba, due famiglie di anziani in stato di difficoltà sono state aiutate a liberare le abitazioni allagate



ALGHERO - Ad Alghero dalle prime ore del giorno è stato un lavoro impegnativo per la Protezione Civile comunale, con le Organizzazioni di Volontariato, gli interventi gli uomini del Servizio Manutenzioni e dei dipendenti comunali. Allertato da ieri il Coc, il Centro Operativo Comunale attivato dal sindaco Raimondo Cacciotto per gli interventi di soccorso e assistenza. La pioggia incessante dell’alba ha costretto a diverse operazioni, in particolare nel Lungomare Barcellona, dove alcune auto sono rimaste bloccate nelle parti allagate e in via Lido, per analoghi interventi di soccorso.



I soccorsi si sono diretti inoltre in via Cipro, dove alle 6,30 del mattino due famiglie di anziani in stato di difficoltà sono state aiutate a liberare le abitazioni allagate. Nel corso della mattinata, il personale della Protezione Civile ha concluso le operazioni di pulizia ripristinando l’accessibilità degli appartamenti. Il lavoro sta continuando anche nella mattinata, con interventi di messa in sicurezza e di prevenzione, in previsione delle indicazioni rientranti nell’allerta meteo diramato ieri dalla Protezione Civile regionale.