S.A. 19:48 Allerta temporali nell´Oristanese



CAGLIARI - La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per temporali e conseguente rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, in pratica sulla Sardegna centro-occidentale, a partire dall'Oristanese. L'avviso di criticità ordinaria (codice giallo) del Centro funzionale decentrato di Protezione Civile è valido dalle 9 alle 23:59 del 30 ottobre.