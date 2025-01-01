Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotizieoristanoCronacaMeteo › Allerta temporali nell´Oristanese
S.A. 19:48
Allerta temporali nell´Oristanese
Il 30 ottobre allerta per temporali e conseguente rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, in pratica sulla Sardegna centro-occidentale, a partire dall´Oristanese
Allerta temporali nell´Oristanese

CAGLIARI - La protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta per temporali e conseguente rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro, in pratica sulla Sardegna centro-occidentale, a partire dall'Oristanese. L'avviso di criticità ordinaria (codice giallo) del Centro funzionale decentrato di Protezione Civile è valido dalle 9 alle 23:59 del 30 ottobre.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
27/10Vento e mareggiate: allerta meteo
10/9Auto bloccate e case allagate al Lido
26/8Caldo torrido: nuova allerta incendi nell´Isola
13/8Ferragosto bollente in tutta l´Isola
6/8Torna l´anticiclone africano, Isola sino a 40 gradi
21/7Bolla rovente in arrivo in Sardegna
18/7Anticiclone africano, caldo record per 5 giorni
25/6Allerta caldo: fino a 40° nelle zone interne dell´Isola
12/6Allerta meteo: arriva il grande caldo in Sardegna
3/6Caldo africano, allerta meteo
« indietro archivio meteo »
29 ottobre
Porto Torres celebra Martedì 4 novembre
29 ottobre
Avis, screening gratuiti ad Alghero e Porto Torres
29 ottobre
Grandi Eventi: pubblicato bando del Capodanno



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)