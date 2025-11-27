Cor 18:58 Yacht Club Alghero: donazione al centro trasfusioni “Issa le vele per la Vita”, lo Yacht Club Alghero consegna al Centro Trasfusionale quasi 3000 euro di attrezzature grazie al ricavato dell´evento organizzato dal club algherese



ALGHERO - Lo Yacht Club Alghero concretizza il ricavato di un suo evento di beneficenza, consegnando al Centro Trasfusionale di Alghero diverse attrezzature acquistate grazie alla generosità dei soci, dei partecipanti all’evento e di alcuni sponsor, in occasione di “Issa Le Vele per la Vita”. È stata proprio la sede del sodalizio velico algherese ad ospitare, il primo agosto scorso, la cena di beneficenza che ha visto anche lo spettacolo di cabaret del noto attore comico siciliano, Ernesto Maria Ponte.



Il presidente dello Yacht club Alghero Pierpaolo Carta, accompagnato da alcuni componenti del direttivo, ha proceduto alla consegna delle attrezzature, già arrivate al Centro Trasfusionale, alla presenza del direttore del Centro Trasfusionale di Alghero, Dottor Gioacchino Greco del Dottor Flavio Cadeddu, Direttore di Presidio e del Dottor Giovanni Sechi, Direttore del Pronto Soccorso di Alghero. Nell’occasione è stato sottolineato dai presenti quanto sia importante l’apporto di privati e associazione che decidono di devolvere il ricavato della loro attività solidale ai presidi ospedalieri che ogni giorno, con i loro operatori, sono in prima linea nella sanità a disposizione della popolazione.



«Come presidente non posso che riportare la soddisfazione mia e di tutto il direttivo dello YCA per quello che siamo riusciti a realizzare quest’estate, acquistando e donando diverse attrezzature al Centro Trasfusionale di Alghero. Ritengo – prosegue il presidente Carta - che la solidarietà sia una componente fondamentale in una società che si sostiene. Noi dello Yacht Club Alghero ci impegniamo affinché sport e solidarietà spingano la comunità ad essere partecipe e attiva nel sociale. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’ottima riuscita della nostra iniziativa benefica e un ringraziamento particolare al Panificio Riu per la preziosa collaborazione».