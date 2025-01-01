Cor 8:55 Porto Torres: agriturismo in fiamme Nella tarda serata di ieri (venerdì) sono intervenute nella campagna di Porto Torres una squadra del distaccamento di Porto Torres e un´autobotte di supporto della Sede Centrale



PORTO TORRES - Incendio sulla Strada Provinciale 34 all'interno di un'azienda agrituristica. Nella tarda serata di ieri (venerdì) sono intervenute una squadra del distaccamento di Porto Torres e un'autobotte di supporto della Sede Centrale. Coinvolti alcuni locali adibiti ad alloggio dei titolari, pesantemente danneggiati. Non si segnala nessun ferito.