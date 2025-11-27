Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloArte › PIsta di ghiaccio: sponsorizzazioni
Cor 19:40
PIsta di ghiaccio: sponsorizzazioni
Pubblicato dalla Fondazione Alghero l´avviso per la ricerca di sponsor per la pista di pattinaggio su ghiaccio inaugurata nella giornata odierna presso Lo Quarter, alla presenza dei pattinatori professionisti: Giulia Isabella Paolino, originaria di Alghero, e Andrea Tuba
ALGHERO - Nuove opportunità per operatori economici, istituzioni e associazioni. La Fondazione Alghero intende individuare soggetti disponibili a sponsorizzare finanziariamente l’installazione e utilizzo della pista di pattinaggio sul ghiaccio presso Largo Lo Quarter. I soggetti interessati avranno a disposizione gli spazi in cui affiggere i banner pubblicitari lungo il perimetro della pista. Si specifica che non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. L’individuazione degli sponsor è basata in base alle richieste avanzate, sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità. Coloro che intendono presentare domanda al fine di stipulare un contratto di sponsorizzazione con la Fondazione Alghero, dovranno presentare la propria richiesta all’indirizzo Pec fondazionealghero@informapec.it, utilizzando esclusivamente il modello predisposto e presente sul sito istituzionale, nella sezione Avvisi e Bandi. La Fondazione valuterà le offerte pervenute e, laddove ne ravvisi l’idoneità rispetto a quanto richiesto nell'Avviso nonché le ritenesse congrue relativamente agli intenti perseguiti, procederà alle aggiudicazioni degli spazi nella pista di pattinaggio.

28 novembre
Schianto tra fuoristrada e auto: feriti
28 novembre
Alghero: show sulla Pista di ghiaccio
26 novembre
Cade sugli scogli, arriva l'elicottero



