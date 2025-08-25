S.A. 10:20 «Barman aggredito, solidarietà e legalità» L´assessore Enrico Daga è tornato sull´aggressione della scorsa domenica nel resort Baia di Conte ad Alghero, dove un barman è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di turisti in vacanza: servono fermezza e chiarezza nelle indagini, rispetto e tutela per chi lavora, oltre alla consapevolezza che Alghero resta una comunità accogliente e sicura







Nella foto: Enrico Daga ALGHERO - «Un giovane barman, colpevole solo di aver fatto il proprio dovere, è stato vittima di una violenta aggressione. Un episodio che ci ha colpito tutti, perché non appartiene alla cultura di Alghero e alla sua tradizione di ospitalità. Ho voluto esprimere personalmente solidarietà al lavoratore e vicinanza a tutti coloro che, ogni giorno, sostengono con impegno e professionalità il turismo e l’accoglienza».Così l'assessore Enrico Daga è tornato sull'aggressione della scorsa domenica nel resort Baia di Conte ad Alghero, dove un barman è stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di turisti in vacanza [ LEGGI ]: «Questi episodi sono rari nella nostra città, ma proprio per questo non devono passare sotto silenzio: servono fermezza e chiarezza nelle indagini, rispetto e tutela per chi lavora, oltre alla consapevolezza che Alghero resta una comunità accogliente e sicura».«I lavoratori del turismo sono il volto della nostra ospitalità. Sono il primo sorriso che accoglie un ospite, la pazienza dietro al bancone, la professionalità che rende grande il nostro territorio.Meritano amore, protezione e riconoscimento. Solidarietà, rispetto e legalità sono i valori che devono guidarci anche in momenti come questo» conclude l'esponente della Giunta.Nella foto: Enrico Daga