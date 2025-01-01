S.A. 11:28 Il grande Padel nel Torneo Open Riviera del Corallo Dal 27 al 31 agosto: al via la III Edizione dell’Open Riviera del Corallo Key Estate. Il torneo si svilupperà in 9 categorie, record con oltre 200 iscritti e montepremi da 6mila euro



ALGHERO – Torna uno dei più prestigiosi appuntamenti del padel in Sardegna. Dal 27 al 31 agosto, il Padel Club Alghero ospiterà la terza edizione dell’Open Riviera del Corallo, con “Key Estate” come main sponsor. L’evento, parte del circuito FITP, si è ormai affermato come punto di riferimento per giocatori e appassionati, ed è pronto ad offrire cinque giornate di grande sport e spettacolo. L’evento ha già fatto registrare un nuovo record di partecipazioni con oltre 200 iscritti, tra cui numerosi atleti provenienti dall’estero. Una presenza che conferma la dimensione internazionale della manifestazione e la sua capacità di richiamare l’attenzione del movimento padelistico nazionale e non solo.



Il torneo si svilupperà in 9 categorie, offrendo l’opportunità a giocatori e giocatrici di ogni età e livello tecnico di competere in un contesto di alto profilo. Un format inclusivo che unisce spettacolo e partecipazione, dando vita a tre giornate di sport e divertimento. Il montepremi di 6mila euro ha attratto anche atleti di spessore internazionale, alcuni dei quali stabilmente presenti nella top 150 del ranking mondiale, innalzando ulteriormente il livello tecnico della competizione e la visibilità del padel in Sardegna.



Il torneo si svolgerà presso il Padel Club Alghero, situato tra Viale Europa e Via delle Baleari. La struttura è diventata negli anni un punto di riferimento per il padel isolano, capace di coniugare sport, socialità e valorizzazione del territorio. L’organizzazione è affidata alla ASD Ball Don’t Lie, associazione composta da giovani algheresi che hanno scelto di investire energie e passione per promuovere la crescita e la diffusione del padel in Sardegna. La città di Alghero si prepara così ad accogliere un evento che combina competizione sportiva, spettacolo e valorizzazione del territorio, confermando ancora una volta la centralità del territorio algherese nel panorama sportivo isolano.