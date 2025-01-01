Alguer.it
S.A. 16:32
«A rischio gli addetti alla sosta ad Alghero»
La denuncia di Michele Pais, consigliere comunale della Lega che presenterà un´interrogazione urgente sulla questione: Chiesti ai dipendenti le dimissioni per una riassunzione interinale
«A rischio gli addetti alla sosta ad Alghero»

ALGHERO - «Alghero ancora al centro delle polemiche. Alcuni dipendenti addetti alla sosta per conto della società in house hanno denunciato anomale richieste per firmare dimissioni volontarie, con la prospettiva di una futura riassunzione attraverso una società interinale». E' quanto riferisce in una nota Michele Pais, consigliere comunale della Lega: «Se questa ricostruzione fosse vera ci troveremmo davanti a un fatto gravissimo. Mi auguro sinceramente che i lavoratori abbiano frainteso, perché un’operazione simile sarebbe un modo illegittimo di aggirare la legge e priverebbe i dipendenti delle tutele fondamentali garantite dallo Stato, a partire dagli ammortizzatori sociali come la Naspi. Ma sopratutto chi garantisce loro una riassunzione sicura?».

La vicenda riguarderebbe in particolare gli addetti alla sosta, lavoratori che da oltre tre anni garantiscono un servizio essenziale in città e che oggi vedono messo in discussione il proprio futuro. «Ho raccolto la loro disperazione e il loro grido di aiuto – viene rimarcato – e non possiamo permettere che rimanga inascoltato. Si faccia immediata chiarezza, tutelando tutti i posti di lavoro, soprattutto quelli legati a mansioni più umili ma indispensabili, che coinvolgono famiglie algheresi. Per questo motivo ho predisposto una interrogazione urgente, affinché la vicenda sia chiarita senza ulteriori indugi e venga garantita la massima tutela dei lavoratori» conclude Pais
