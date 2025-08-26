S.A. 8:29 Spaccio di marijuana in casa: arresto a Valledoria I Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione l’uomo e la sua abitazione scovando oltre 328 grammi di marijuana



VALLEDORIA - A Valledoria, i Carabinieri del N.O.R.M. della locale Compagnia hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso della consueta attività d’istituto finalizzata alla prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti i Carabinieri individuavano un’abitazione che era

interessata da uno strano via vai di persone.



I Carabinieri hanno sottoposto a perquisizione l’uomo e la sua abitazione scovando oltre 328 grammi di marijuana destinati ad essere verosimilmente immessi sul territorio locale nell’ambito del mercato degli stupefacenti. Lo stupefacente è stato sequestrato insieme a un bilancino di precisione e a vario materiale utilizzato per il confezionamento mentre l’uomo, al termine delle attività di rito, su

disposizione della Procura della Repubblica di Sassari che dirige e coordina le indagini, è stato tratto in arresto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.