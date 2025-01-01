Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroTurismoSport › Golf, otto anni senza risposte. «Turismo, persi 100 milioni»
Cor 22:00
Golf, otto anni senza risposte
«Turismo, persi 100 milioni»
«La mancata realizzazione del progetto Congressional Park Stadium nell’area di Maria Pia ha già causato una perdita superiore ai 100 milioni di euro in termini di ricadute economiche sul territorio». L'Alghero Park Country Club pretende risposte
Golf, otto anni senza risposte. «Turismo, persi 100 milioni»

ALGHERO - Mentre le varie associazioni sportive cittadine si preparano alla stagione 2025/2026, ad Alghero esiste una realtà sportiva che da ben otto anni attende una risposta da parte dell’Amministrazione Comunale: si tratta dell’ASD Alghero Park Country Club, l’associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, impegnata nella promozione del golf come disciplina sportiva aperta a tutti. Nonostante le numerose richieste formali e i ripetuti solleciti rivolti alle diverse Amministrazioni Comunali che si sono succedute negli anni, l’associazione sportiva non ha mai ricevuto alcuna risposta nemmeno dall’attuale giunta guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto.

«Un silenzio istituzionale inaccettabile che, oltre a ignorare i doveri di una pubblica Amministrazione, danneggia gravemente la città. Da anni la politica algherese ripete parole come “sviluppo dello sport”, “turismo sportivo”, “sviluppo sostenibile”, “turismo di qualità”, “destagionalizzazione turistica” - ricorda Gian Luca Musilli, presidente ASD Alghero Park Country Cluba - ma nei fatti si impedisce all’unica realtà golfistica locale di svolgere le proprie attività. Si nega così a migliaia di cittadini – giovani e adulti – la possibilità di avvicinarsi a una delle discipline sportive più praticate al mondo, rinunciando al contempo alle significative ricadute economiche che il golf è in grado di generare sul piano turistico».

Lo sport del golf rappresenta da sempre un potente motore di sviluppo per un turismo di qualità, capace di attrarre flussi costanti di visitatori dal Nord Europa, soprattutto nei mesi compresi tra ottobre e giugno. «Ignorare il potenziale del golf nella Riviera del Corallo – e in particolare l’opportunità di realizzare un impianto sportivo pubblico nell’area di Maria Pia – significa ostacolare lo sviluppo, impoverire il territorio e lasciare campo libero a logiche opache sul futuro dell’area pubbliche più strategiche della città. Secondo le stime più recenti - sottolinea Musilli - la mancata realizzazione del progetto Congressional Park Stadium nell’area di Maria Pia ha già causato una perdita superiore ai 100 milioni di euro in termini di ricadute economiche sul territorio, oltre alla rinuncia di circa 160 posti di lavoro stabili e duraturi».

«È giunto il momento che l’Amministrazione Comunale dia una risposta concreta, garantendo almeno l’area pubblica dedicata all’allenamento e alla pratica sportiva del golf. Escludendo ogni logica ideologica o populista, come può essere considerata credibile un’Amministrazione Comunale di una città turistica costiera di 42.000 abitanti se non riesce nemmeno a garantire un’area pubblica per un semplice campo pratica di golf» domanda Gian Luca Musilli, a nome di tanti appassionati della disciplina. L’ennesimo appello pubblico è rivolto in particolare al Sindaco Raimondo Cacciotto e all’Assessore Enrico Daga, che hanno scelto di assumere personalmente le deleghe allo sport e al patrimonio pubblico. «È arrivato il momento di trasformare le parole in azioni concrete. L’associazione sportiva golfistica locale e la città di Alghero meritano risposte concrete e responsabili, attese da troppo tempo e ormai non più rinviabili» chiude la nota dell’ASD Alghero Park Country Club.
