Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSpettacoloMusica › Festival delle lingue minoritarie ad Alghero
S.A. 8:54
Festival delle lingue minoritarie ad Alghero
Ad ottobre ad Alghero prima edizione di “Mare Llengua”, Festival della Canzone d’Autore delle lingue minoritarie. Ben 31 le proposte arrivate entro la scadenza del 30 agosto, per la partecipazione al festival organizzato dall´Associazione Culturale Cabirol per una tre giorni che preannuncia una grande festa delle culture e delle lingue minoritarie
Festival delle lingue minoritarie ad Alghero

ALGHERO - Alghero si prepara per la prima edizione del Festival Mare Llengua che si terrà nelle serate del 17/18 e 19 ottobre, con artisti d’Europa, ospiti, autori emergenti, firme autorevoli del giornalismo e del mondo della canzone d’autore. L'organizzazione sta lavorando alla selezione dei finalisti del Festival che saranno scelti da un comitato artistico composto da giornalisti del settore, musicisti ed esperti linguisti. Intanto sono 31 le proposte pervenute per la partecipazione al festival organizzato dall'Associazione Cabirol con il sostegno del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, della Generalitat de Catalunya e della Fondazione di Sardegna. Di sicuro un risultato notevole per la prima edizione: la canzone d'autore è rappresentata da artisti catalani, corsi, occitani, provenzali, sardi. La sezione algherese ha raccolto ben 10 proposte. Presenti anche artisti e autori in sassarese e il logudorese.

Il concorso si divide in due sezioni: una principale dedicata alle composizioni in catalano, in dialetti italiani e lingue minoritarie; l’altra denominata “Premio Pino Piras”, per composizioni in lingua catalana di Alghero che ha l’obiettivo di valorizzazione e promuovere la canzone algherese, gli artisti che compongono in algherese e che propongono canzoni sia nel solco della tradizione che in quello dell’innovazione musicale. La prima serata del festival sarà dedicata alla proiezione di cortometraggi, film e video in lingua, con un concerto conclusivo.

La seconda serata vedrà esibirsi gli autori provenienti dalle realtà delle lingue minoritarie europee e dialetti d'Italia. Repertori e storie di sicuro pregio, a testimonianza di tradizioni millenarie da portare all'attenzione di algheresi e i visitatori, specchi di realtà che spesso nel mondo vengono sopraffatte dalle culture dominanti, anche con la violenza e la guerra. Il messaggio più profondo della manifestazione è infatti quello della pace e della solidarietà verso tutte le culture del mondo. La terza serata sarà incentrata, invece, sul “Premio Pino Piras” che l'Associazione Culturale Cabirol ha organizzato con successo dal 2008 al 2012 e che oggi ritorna con una dedica particolare alla nuova canzone d’autore algherese.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
3/9A Settembre Festa de les Maries ad Alghero
1/9Jacopo Cullin chiude l’Alguer Summer Festival
19/8Alessio Bertallot allo spazio piscina
20/8Seminari e Festival Nuoro Jazz
18/8A Nuoro i seminari del Festival Nuoro Jazz
18/8Barbascura X ad Alghero e Capoterra
11/8“Mediterranea” di Giuni Russo rivive dopo 40 anni
29/7Luca Falomi al World Music Festival di Sassari
25/7Paraules en Plaça nella Piazzetta Molo
23/7CantalGuer: serata finale il 31 ottobre
« indietro archivio musica »
10 settembre
Auto bloccate e case allagate al Lido
10 settembre
Palazzo bruciato: partono le bonifiche e i divieti
10 settembre
A maggio Mondiale Iron Man ad Alghero: in arrivo 3mila atleti



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)