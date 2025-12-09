 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCulturaMusei › Nuova donazione al Museo Mase
S.A. 8:10
Nuova donazione al Museo Mase
Al Museo Mase arriva in donazione il Fondo Schirosi dedicato al Piccolo Principe. La donazione, come quasi sempre accade, è frutto e conseguenza di una visita al Museo, che spesso ospita esperti dell´autore francese
Nuova donazione al Museo Mase

ALGHERO - Sono tante le donazioni che ogni anno arricchiscono sempre di più il Museo Antoine de Saint-Exupéry del Parco Naturale Regionale di Porto Conte. Il fondo in questione, comprende trentatrè volumi, dove spiccano traduzioni in varie lingue e dialetti de Il Piccolo Principe e testi critici. La donazione, come quasi sempre accade, è frutto e conseguenza di una visita al Museo, che spesso ospita esperti dell'autore francese. Tra questi, il Prof. Fernando Schirosi, Ordinario di Lingua e Letteratura francese presso la Facoltà di Scienze della Formazione Università degli Studi di Bari, Direttore del Dipartimento di Linguistica, Letteratura e Filologia Moderna dal 1999 al 2004; Socio della Società Italiana di Studi di Letteratura francese; della Società Italiana di Studi Canadesi; Socio della Société amis de Victor Hugo; Socio dell’Accademia Pugliese delle Scienze. Autore di importanti pubblicazioni che riguardano in particolare autori e argomenti della Letteratura francese del XIX e XX secolo e di centinaia di articoli in riviste italiane e straniere. Il Professore, che ha anche tradotto dal francese Il Piccolo Principe, ha ritenuto che la sua collezione e frutto di tante ricerche e studi, doveva trovare casa al M.A.S.E. Soddisfatto il Dir. Artistico Massimiliano Fois che ha dichiarato che a breve arriveranno altre importanti donazioni da privati.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
28/11La Sardegna partecipa a Missione accessibilità
31/10«Casa Manno patrimonio da tutelare»
11/8Musei, dalla regione 6 milioni in tre anni
1/725 anni di attività del Museo delle Tradizioni
15/6«Sistema museale, non si perda altro tempo»
11/6Il plauso di Fdl per il Museo Archeologico di Alghero
26/5Falcone e Borsellino: l´Asinara nel Museo
22/4Museo della Tonnara, successo di visite
3/3Donne, mostre, iniziative ed eventi in Sardegna
27/2Carnevale al Museo Sanna di Sassari
« indietro archivio musei »
11 dicembre
Si balla il tango nelle vie del centro storico
11 dicembre
Alghero cerca la quindicesima vittoria contro il Campanedda
11 dicembre
Alguerunners corre tra Cagliari e Valencia



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)