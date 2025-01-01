S.A. 13:00 A maggio Mondiale Iron Man ad Alghero: in arrivo 3mila atleti Previsto nel mese di maggio, in bassa stagione, la prova italiana di Alghero accoglierà 2.500-3.000 atleti per edizione, circa 10.000-12.000 presenze complessive tra sportivi e accompagnatori, 40.000-48.000 pernottamenti, indotto diretto fra 8 e 9,6 milioni di euro







«Non si tratta solo di ospitare un evento sportivo, ma di promuovere l’intero territorio, offrendo pacchetti esperienziali che uniscano sport, cultura, enogastronomia e ambiente – aggiunge l’Assessora al Turismo Ornella Piras -. Le manifestazioni sportive si svolgono prevalentemente in periodi di media e bassa stagione, garantendo la destagionalizzazione dell’offerta turistica e la piena valorizzazione delle nostre eccellenze». La proposta prevede un impegno finanziario triennale del Comune, con l’erogazione di una Event Fee annuale pari a 300.000 euro, per un totale di 900.000 euro. Tale investimento sarà sostenuto attraverso i fondi, in gran parte a fondo perduto, che la Regione Sardegna destina ogni anno a iniziative di rilevante interesse turistico, culturale e sportivo, promosse da enti locali e operatori del settore. ALGHERO - Rafforzare il posizionamento di Alghero come città dello sport e, in particolar modo, dello sport outdoor, generare visibilità mediatica internazionale, attivare flussi turistici destagionalizzati e di qualità, promuovere valori di sostenibilità, benessere e identità territoriale. È questo l'obiettivo dell’Amministrazione del sindaco Raimondo Cacciotto nel varare il progetto “TRI ALGHERO”, approvato dalla Giunta nei giorni scorsi, appuntamento di portata mondiale che include una delle tre prove italiane del circuito mondiale Iroman (2026/2028) e il World Triathlon Championship Series - WTCS (2025/2027). L’evento Ironman, in particolare, è una delle competizioni sportive più affascinanti al mondo: 1,9 km di nuoto, 80 km di ciclismo, 21,1 km di corsa. Previsto nel mese di maggio, in bassa stagione, la prova italiana di Alghero accoglierà 2.500-3.000 atleti per edizione, circa 10.000-12.000 presenze complessive tra sportivi e accompagnatori, 40.000-48.000 pernottamenti, indotto diretto fra 8 e 9,6 milioni di euro per edizione e media value superiore a 18 milioni di euro.Il progetto è finalizzato a consolidare Alghero come città di riferimento nel Mediterraneo e in Europa per il triathlon e le discipline endurance, con una programmazione triennale che include IRONMAN 70.3 Alghero (2026/2028), oltre a eventi e iniziative collaterali di carattere formativo, sociale e promozionale. Una scelta che da una parte dell'opposizione ha aperto una polemica sull'entità dell'investimento economico e le sue ricadute in termini reali [ LEGGI ]. «Il turismo sportivo sta emergendo come una delle nuove frontiere più dinamiche per la crescita del settore turistico in Italia – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - Alghero è certamente una destinazione ideale per il triathlon e le multidiscipline, dove sport, natura e accoglienza si fondono in un’unica esperienza». Le competizioni di triathlon, che coinvolgono discipline praticabili tutto l'anno, rafforzano inoltre il ruolo del turismo sportivo come strumento di valorizzazione territoriale.«Non si tratta solo di ospitare un evento sportivo, ma di promuovere l’intero territorio, offrendo pacchetti esperienziali che uniscano sport, cultura, enogastronomia e ambiente – aggiunge l’Assessora al Turismo Ornella Piras -. Le manifestazioni sportive si svolgono prevalentemente in periodi di media e bassa stagione, garantendo la destagionalizzazione dell’offerta turistica e la piena valorizzazione delle nostre eccellenze». La proposta prevede un impegno finanziario triennale del Comune, con l’erogazione di una Event Fee annuale pari a 300.000 euro, per un totale di 900.000 euro. Tale investimento sarà sostenuto attraverso i fondi, in gran parte a fondo perduto, che la Regione Sardegna destina ogni anno a iniziative di rilevante interesse turistico, culturale e sportivo, promosse da enti locali e operatori del settore.