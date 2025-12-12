Cor 12:16 Canti di luce al Comunale di Sassari L’Ente de Carolis chiuderà la stagione lirico sinfonica 2025, realizzata con il sostegno del Ministero, della Regione Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna



SASSARI - L’Ente de Carolis chiuderà la stagione lirico sinfonica 2025, realizzata con il sostegno del Ministero, della Regione Sardegna, del Comune di Sassari e della Fondazione di Sardegna con Canti di luce, concerto straordinario che il 21 dicembre alle 18 illuminerà il Teatro Comunale di Sassari con un programma pensato per celebrare la magia delle festività attraverso il dialogo tra grande musica orchestrale, voci soliste e la freschezza del Coro Voci Bianche de Carolis. Nato recentemente ma già con diversi importanti progetti al suo attivo sarà il coro preparato dal Maestro Salvatore Rizzu il grande protagonista della serata. Sul podio, a guidare l’Orchestra Ente de Carolis, il direttore Francesca Tosi, mentre il tenore Valerio Borgioni interpreterà alcune tra le pagine più amate del repertorio operistico e natalizio.



l viaggio musicale incontrerà le grandi colonne sonore di John Williams, con la potenza eroica della Superman March, le atmosfere epiche di Star Wars e la poesia della Flying Theme da E.T. Nel corso della serata saranno proposte alcune celebri pagine operistiche tra cui : Je crois entendre encore da I pescatori di perle di Bizet, affidata alla voce di Valerio Borgioni; la Méditation di Jules Massenet, con il violino solista Michelangelo Lentini; Una furtiva lagrima dall’Elisir d’amore di Donizetti.



Spazio anche alla grande musica sinfonica con L’Apprendista Stregone di Paul Dukas e al repertorio natalizio, con gli adattamenti curati da Salvatore Rizzu, che avranno come protagonisti Coro di Voci Bianche e Orchestra: Can You Feel the Love Tonight di Elton John da Il Re Leone, Bianco Natale di Irving Berlin, O Holy Night di Adolphe Charles Adam con Valerio Borgioni, Somewhere in My Memory da Home Alone di John Williams e Jingle Bell Rock di Jim Boothe e Joseph Carleton Beal. Un concerto che offrirà al pubblico un’occasione unica per vivere questo momento dell’anno in un clima di bellezza condivisa.