 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaIncidenti › Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero
Cor 8:29
Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero
Incidente lunedì sera all´ingresso di Alghero: quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha causato pesanti rallentamenti al traffico veicolare. Feriti i conducenti
Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero

ALGHERO - In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto due ambulanze del 118 per le prime cure del caso ed il trasporto dei feriti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Alghero. E' il risultato del maxi tamponamento che ha interessato quattro vetture all'ingresso di Alghero nella serata di ieri (lunedì). Sul posto gli agenti della Polizia locale.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/12La Corte, camion dei rifiuti si ribalta
28/11Schianto tra fuoristrada e auto: feriti
17/11Furgone si ribalta all´ingresso di Alghero
1/11Pauroso incidente, auto si ribalta
21/10Centauro sassarese si schianta a Modena
19/10Scontro tra centauri in via Garibaldi
5/10Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
27/9Moto nel burrone, muore 62enne
21/8Si ribalta e resta intrappolata in auto nella notte
17/8Arzachena: terribile schianto
« indietro archivio incidenti »
16 dicembre
Ita Airways e Volotea, schiaffo ad Alghero
16 dicembre
Alghero Sud festeggia 10 anni. «Nuovo impegno per il quartiere»
16 dicembre
«Continuità, Alghero ancora penalizzata»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)