Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero Incidente lunedì sera all´ingresso di Alghero: quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento che ha causato pesanti rallentamenti al traffico veicolare. Feriti i conducenti



ALGHERO - In corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul posto due ambulanze del 118 per le prime cure del caso ed il trasporto dei feriti presso il pronto soccorso dell'ospedale di Alghero. E' il risultato del maxi tamponamento che ha interessato quattro vetture all'ingresso di Alghero nella serata di ieri (lunedì). Sul posto gli agenti della Polizia locale.