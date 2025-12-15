 Skin ADV
Todde a Sassari con Alghero assente ingiustificata
11:55
Todde a Sassari con Alghero assente ingiustificata
Incontro del Consiglio Metropolitano con la Presidente Todde. Forza Italia: «Amministrazione di Alghero assente ingiustificata, nessuno prende la parola nonostante la gravità della situazione»
Todde a Sassari con Alghero assente ingiustificata

ALGHERO - Nel corso della seduta del Consiglio Metropolitano della Città di Sassari, svoltasi il 15 dicembre, si è tenuto un incontro di particolare rilievo istituzionale con la Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. Un confronto diretto e significativo tra la Regione e i sindaci del territorio metropolitano, che hanno avuto l’opportunità di rappresentare in modo puntuale esigenze, criticità e priorità strategiche delle rispettive comunità. I sindaci di Sassari, Sennori, Santa Maria Coghinas, Padria e Ossi sono intervenuti con forza e chiarezza, portando all’attenzione della Presidente questioni concrete e istanze motivate. La Presidente Todde, dal canto suo, ha illustrato le linee di indirizzo e le intenzioni programmatiche della Regione, manifestando disponibilità e attenzione sui temi cruciali per lo sviluppo del territorio.

«Dopo aver ascoltato numerosi interventi, la Presidente ha assicurato massimo impegno su questioni fondamentali quali infrastrutture, viabilità, mobilità, servizi scolastici, sanità e sostegno al tessuto economico, ribadendo la volontà della Regione di operare in sinergia con gli enti locali attraverso un dialogo costante e costruttivo. A fronte di questo quadro, con forte rammarico e profonda preoccupazione, abbiamo dovuto registrare l’atteggiamento totalmente passivo del vicesindaco di Alghero, presente in rappresentanza dell’Amministrazione comunale della seconda città della Città Metropolitana e principale destinazione turistica della Sardegna, che non ha preso la parola né avanzato alcuna proposta nel corso del dibattito».

«Un’assenza politica grave e incomprensibile, soprattutto in un contesto di tale rilevanza istituzionale. Da Alghero ci saremmo aspettati interventi chiari e determinati su temi strategici come il porto, l’aeroporto, il nuovo ospedale, le politiche abitative e la sanità territoriale. Invece, nulla. Nessuna istanza, nessuna visione, nessuna proposta. Un silenzio che pesa e che rischia di relegare Alghero ai margini delle scelte strategiche regionali, proprio mentre altri territori hanno saputo far valere con decisione le proprie esigenze. L’auspicio è che nei prossimi appuntamenti della Città Metropolitana l’Amministrazione comunale di Alghero abbandoni l’atteggiamento rinunciatario, assuma finalmente un ruolo attivo e autorevole e colga le occasioni di confronto istituzionale nell’interesse esclusivo della città e degli algheresi» chiudono Tedde, Ansini, Caria, Peru e Bardino del Gruppo consiliare di Forza Italia.
15/12/2025
17 dicembre
Rally mondiale ad ottobre ad Alghero
17 dicembre
«Si acquisti l´ex filiale del Banco»
17 dicembre
FestivAlguer, è febbre del disco



