 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroOpinioniSanitàFinalmente al centro la salute ad Alghero
Anna Arca Sedda 17:01
L'opinione di Anna Arca Sedda
Finalmente al centro la salute ad Alghero
<i>Finalmente al centro la salute ad Alghero</i>

Il progetto di realizzazione di una nuova piastra tecnologica e di un blocco operatorio all'avanguardia non è solo un intervento edilizio, ma un atto di coraggio politico. Accolgo con favore l’unità d’intenti che si sta creando attorno a questa proposta, sostenuta con forza anche da molte organizzazioni sindacali del comparto sanitario. Il loro favore conferma che la strada intrapresa è quella giusta: investire in strutture moderne significa garantire sicurezza ai pazienti e condizioni di lavoro ottimali per i nostri professionisti, mettendo fine ad anni di precarietà strutturale. Oltre al tema della sanità, la Vicepresidente sottolinea l'importanza del lavoro svolto a Cagliari sul fronte della mobilità, elemento cardine per lo sviluppo del nord-ovest dell'Isola. Esprimo un profondo apprezzamento per l’importante lavoro che la Giunta Regionale sta portando avanti sul Piano Regionale dei Trasporti. In particolare, va lodato, sul piano locale, l’operato della Commissione Urbanistica e dell'Assessore competente, che hanno saputo interpretare il concetto di programmazione non come un esercizio burocratico, ma come un processo democratico. Il coinvolgimento diretto e costante degli stakeholder è il segnale di un cambio di passo fondamentale. Questo metodo partecipativo è il modello che vogliamo vedere applicato a ogni grande opera: un dialogo costante tra istituzioni e territorio che produce risultati concreti e condivisi.

*Vicepresidente del Consiglio Comunale di Alghero, capogruppo AVS Alghero
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
7:52
Civile, ecco il nuovo blocco operatorio
A presentarlo, in anteprima, è il consigliere regionale Valdo Di Nolfo del Gruppo consiliare civico "Uniti", commentando la volontà dell’ampliamento e il potenziamento dell’Ospedale Civile di Alghero
16/12/2025
Alghero: incontro Dem coi vertici della sanità
A quindici giorni dal passaggio di competenza gestionale da Aou ad Asl dell´ospedale Marino di Alghero occhi puntati sui servizi. Il Pd organizza il 22 dicembre un incontro pubblico, presso l’Hotel Catalunya, alla presenza dei due commissari Taulo e Palermo
10/12Alghero-Torino, volo salvavita
9/12Sfascio sanità, FdI: Di Nolfo batta un colpo
9/12«Sanità al collasso, fallimento certificato»
9/12Allarme all'Ospedale Marino, presidio in Regione
8/12«Subito una scossa ad iniziare dal Marino»
8/12Sanità, Mulas: fallimento per Todde
8/12Bartolazzi, sanità e poltrone: caos
7/12Mur, 4 milioni per la Sardegna
6/12Ictus: ogni minuto può cambiare una vita
6/12Via Bartolazzi, Prima Alghero plaude
« indietro archivio sanità »
17 dicembre
Autoaccuse: sprechi, immobilismo. «Colpita al cuore l´azione politica»
17 dicembre
«I forzisti algheresi mistificano la realtà»
17 dicembre
Rally mondiale ad ottobre ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)