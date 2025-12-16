Anna Arca Sedda 17:01 L'opinione di Anna Arca Sedda Finalmente al centro la salute ad Alghero



Il progetto di realizzazione di una nuova piastra tecnologica e di un blocco operatorio all'avanguardia non è solo un intervento edilizio, ma un atto di coraggio politico. Accolgo con favore l’unità d’intenti che si sta creando attorno a questa proposta, sostenuta con forza anche da molte organizzazioni sindacali del comparto sanitario. Il loro favore conferma che la strada intrapresa è quella giusta: investire in strutture moderne significa garantire sicurezza ai pazienti e condizioni di lavoro ottimali per i nostri professionisti, mettendo fine ad anni di precarietà strutturale. Oltre al tema della sanità, la Vicepresidente sottolinea l'importanza del lavoro svolto a Cagliari sul fronte della mobilità, elemento cardine per lo sviluppo del nord-ovest dell'Isola. Esprimo un profondo apprezzamento per l’importante lavoro che la Giunta Regionale sta portando avanti sul Piano Regionale dei Trasporti. In particolare, va lodato, sul piano locale, l’operato della Commissione Urbanistica e dell'Assessore competente, che hanno saputo interpretare il concetto di programmazione non come un esercizio burocratico, ma come un processo democratico. Il coinvolgimento diretto e costante degli stakeholder è il segnale di un cambio di passo fondamentale. Questo metodo partecipativo è il modello che vogliamo vedere applicato a ogni grande opera: un dialogo costante tra istituzioni e territorio che produce risultati concreti e condivisi.



*Vicepresidente del Consiglio Comunale di Alghero, capogruppo AVS Alghero