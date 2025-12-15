Cor 15:10 «I forzisti algheresi mistificano la realtà» «Todde a Sassari con Alghero assente ingiustificata» Lunga e accorata replica del vicesindaco di Alghero, Francesco Marinaro, alle accuse lanciategli dai consiglieri comunali di Forza Italia all´indomani della riunione del Consiglio metropolitano con la Governatrice sarda Alessandra Todde







Parole del vicesindaco di Alghero, Francesco Marino, presente a Sassari in occasione dell'incontro con il consiglio Metropolitano e la Governatrice sarda, in



Anche per quanto riguarda l’aeroporto Riviera del Corallo vanno sviluppate analoghe considerazioni - riferisce Francesco Marinaro sulla sua articolata e accorata replica a Marco Tedde e compagni. - atteso che l’amministrazione comunale in carica ha stimolato la società di gestione a incrementare il numero dei collegamenti da e per Alghero, non solo nella stagione estiva, ma anche per quella invernale; e ha sollecitato la RAS a incrementare le risorse per la continuità territoriale con particolare riferimento alla rotta Alghero – Linate. «Con riguardo al tema delle politiche abitative, è bene ricordare come l’Assessore Roberto Corbia, in rappresentanza della giunta comunale, abbia partecipato all’iniziativa svoltasi presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati per avanzare una proposta concreta per un Piano Casa Nazionale che sappia dare risposte all’emergenza abitativa che colpisce gran parte del Paese. Inoltre, il prossimo 22 dicembre, il Sindaco Cacciotto, alla presenza dei rappresentati della RAS interessati, presenterà la proposta di Legge concernente lo sviluppo di un sistema integrato di politiche familiari, in grado di coordinare interventi sociali, educativi, abitativi, lavorativi e sanitari».



«Anche con riferimento alle tematiche concernenti l’ammodernamento delle strutture ospedaliere presenti in città, la riorganizzazione della sanità territoriale, del passaggio dell’Ospedale Marino dall’AOU all’ASL, è ricorrente un costante confronto della giunta comunale con i vertici della sanità regionale e dell’Azienda Sanitaria Locale. Peraltro sono argomenti trattati anche recentemente nel corso di un Consiglio comunale aperto al contributo delle associazioni interessate, che ha consentito di definire una linea d’azione comune sottoposta alla giunta regionale» replica Marinaro. «Infine, anche gli aspetti più strettamente connessi al profilo della viabilità e mobilità sostenibile, è sufficiente ricordare come l’amministrazione comunale sia impegnata a completare gli interventi sulla tanto attesa circonvallazione, in stretta collaborazione con l’assessorato Lavori Pubblici della RAS, e del PEBA approvato nei primi mesi della consiliatura. Pretendere di riproporre argomenti e questioni che hanno già raggiunto un elevato grado di sviluppo nel continuo confronto con la RAS, soltanto per appagare l’ego di chi parla, in una riunione dedicata alla programmazione dell’attività della Città Metropolitana, costituisce un atteggiamento censurabile, che vale a relegare, questo sì, chi lo assume, come parametro indefettibile della propria esperienza politica, all’interno di una opposizione inconcludente e dannosa per la città. In chiusura, sia consentito domandare come mai la consigliera forzista Ansini, che ha partecipato ai lavori, non sia intervenuta per illustrare le idee del gruppo di appartenenza, ove divergenti da quelle sino ad ora sostenute coerentemente dalla giunta municipale guidata dal Sindaco Cacciotto» chiude il vicesindaco di Alghero Francesco Marinaro.



Nella foto: Marco Tedde con Francesco Marinaro ALGHERO - «Purtroppo i forzisti algheresi persistono nella loro principale attività mistificatoria della realtà e costruiscono artatamente, questa volta, una strumentale interpretazione di quanto accaduto nel corso del Consiglio della Città Metropolitana nella giornata di avantieri. Invero gli interventi svolti dai Sindaci Sennori, Santa Maria Coghinas, Padria e Ossi, erano slegati dalle dinamiche della Città Metropolitana - oggetto dell’incontro - e hanno riguardato profili strettamente correlati alla gestione e all’organizzazione dei rispettivi Comuni. Dal canto suo, il Sindaco di Sassari, in qualità di Sindaco del nuovo ente metropolitano, nell’intervento di apertura della riunione, ha rappresentato l’importanza, largamente condivisa, che attende l’area vasta per avviare un innovativo processo di sviluppo basato sulla valorizzazione di inedite sinergie tra i Comuni che lo compongono, mettendo a sistema e integrando le singole specificità. La Presidente Todde, in chiusura dell’incontro, ha illustrato il contenuto dell’azione messa in campo, sino ad ora, dalla Giunta regionale, spiegandone le ragioni, e ha condiviso e ribadito la necessità di costruire dal basso, attraverso un confronto continuo, con tutti i soggetti coinvolti, le iniziative politiche da intraprendere nel prosieguo della legislatura».Parole del vicesindaco di Alghero, Francesco Marino, presente a Sassari in occasione dell'incontro con il consiglio Metropolitano e la Governatrice sarda, in risposta al duro attacco di Tedde, Caria, Peru e Ansini. «Nel contesto così delineato, squarciato il Velo di Maja intessuto dai forzisti algheresi - ribatte ancora Marinaro - vale sottolineare come riportare all’attenzione della Presidente Todde temi relativi a porto, aeroporto, nuovo ospedale, politiche abitative, sanità mobilità e viabilità sarebbe stato superfluo e ripetitivo. Forse avrebbe potuto soddisfare la vanità dello speaker, ma nulla di più. È noto a tutti coloro che osservano le vicende politiche cittadine, con onestà intellettuale e atteggiamento costruttivo, con passione per il bene pubblico e non per sé stessi, come l’amministrazione guidata dal Sindaco Cacciotto abbia intrapreso, sin dal suo insediamento, avvenuto diciotto mesi orsono, una proficua e costante interlocuzione, sia direttamente con la Presidente Todde che con gli assessori di riferimento. In particolare, per quanto concerne lo sviluppo del Porto di Alghero il rapporto con gli Assessorati ai Lavori Pubblici e Urbanistica della RAS, ha prodotto, in primis, l’assegnazione di ingenti risorse per la sistemazione definitiva delle banchine Visconti e Lo Frasso. Il completamento dell’impianto di illuminazione pubblica e il rifacimento della pavimentazione della banchina Millelire. E, in secundis, intense interlocuzioni per giungere all’approvazione del tanto agognato Piano Particolareggiato del Porto: strumento pianificatorio di fondamentale importanza per la città di Alghero, dopo anni di assoluto silenzio e inconcludenza da parte di chi ha rivestito, in Consiglio regionale e in quello comunale, ruoli di preminente responsabilità politico/amministrativa. 