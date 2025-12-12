 Skin ADV
Porto Torres Music con i Gemelli Diversi
Cor 15:29
Porto Torres Music con i Gemelli Diversi
Una vetrina che mette in luce il talento di band e musicisti sardi e valorizza la cultura musicale di Porto Torres. È il “Porto Torres Music Contest 2025” in programma domenica 28 dicembre, a partire dalla 15:00, in Piazza Umberto I
Porto Torres Music con i Gemelli Diversi

PORTO TORRES - L’evento, organizzato da Sardinia Happy Events con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna e il patrocinio del Comune, è giunto alla II edizione e consiste in una competizione artistica che metterà in palio un montepremi complessivo di 3500 euro.
Tutti i dettagli dell’evento sono stati illustrati questa mattina, 17 dicembre, nel Palazzo del Marchese, sede istituzionale del Comune di Porto Torres, dall’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e dal promotore del progetto, il consigliere comunale Gavino Sanna che ha portato anche i saluti di Sara Gaspari, presidente di Sardinia Happy Events.

Sardinia Happy Events, è un’associazione senza scopo di lucro dedicata alla promozione e all’organizzazione di eventi culturali ed enogastronomici a livello regionale che ha ideato il contest come un trampolino di lancio per giovani talenti e artisti emergenti. Anche l’edizione 2025 mira a offrire una vetrina importante, dando spazio a musicisti e cantanti che si esibiscono e si confrontano in una competizione sana e stimolante, sotto l’occhio di pubblico ed esperti. Oltre alla componente musicale, l’evento promuove l’inclusione e l’aggregazione sociale, con attività collaterali pensate per tutte le età. Il festival, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 15:00 con le fasi eliminatorie. I 10 partecipanti, selezionati tra le candidature arrivate all'organizzazione, proporranno un brano originale e una cover. Ogni performance sarà valutata dal pubblico e da una giuria qualificata presieduta da Gigi Camedda dei Tazenda e composta da Stefano Manca di Pino e gli anticorpi, dalla promoter musicale Giovanna Manca e dal giornalista Emanuele Fancellu.

Pubblico e giurati individueranno i tre migliori artisti che si esibiranno nella fase finale con i rispettivi brani. Al termine delle esibizioni saranno decretati i vincitori del “Porto Torres Music Contest 2025”. In palio premi in denaro per i primi tre sul podio: 1.500 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo, ma non mancheranno riconoscimenti e menzioni anche per gli altri artisti in gara. Dopo le premiazioni è in programma un grande spettacolo dal vivo e Dj set con i Gemelli Diversi. Il celebre gruppo musicale pop italiano che a partire da metà anni '90 ha segnato più di una generazione, proporrà i suoi brani popolari da “Mary” a “Tu no”, passando per “Un attimo ancora” e tanti altri. La serata sarà presentata da Pierluigi Fiori.
17 dicembre
Autoaccuse: sprechi, immobilismo. «Colpita al cuore l´azione politica»
17 dicembre
Finalmente al centro la salute ad Alghero
17 dicembre
«I forzisti algheresi mistificano la realtà»



