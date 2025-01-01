Cor 18:07 Sassari: spara al cane con una carabina LNDC Animal Protection condanna con fermezza il gravissimo episodio avvenuto in provincia di Sassari, dove un uomo ha sparato al proprio cane con una carabina. L’associazione ha presentato denuncia e chiede che la giustizia intervenga con la massima severità



SASSARI - Un episodio di inaudita crudeltà si è verificato in provincia di Sassari, dove un uomo ha sparato con una carabina al proprio cane. Grazie alle segnalazioni pervenute da alcuni vicini di casa che avevano sentito gli spari, l’animale, ferito gravemente, è stato soccorso dai veterinari, mentre l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamento di animali. LNDC Animal Protection esprime indignazione e dolore per quanto accaduto e annuncia di aver a sua volta presentato denuncia alla Procura della Repubblica, affinché siano condotte indagini accurate e il responsabile venga perseguito con la massima severità prevista dalla legge.



«È inconcepibile che un cane, compagno di vita fedele e indifeso, venga colpito con un’arma dal proprio umano di riferimento” dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Un simile gesto è indice non solo di crudeltà verso gli animali, ma anche di pericolosità sociale, perché chi è capace di tanta violenza nei confronti di un essere indifeso può rappresentare un rischio anche per le persone. Pretendiamo giustizia e pene esemplari». L’associazione continuerà a seguire il caso da vicino e a sollecitare le autorità competenti affinché venga garantita giustizia. Al tempo stesso, ribadisce l’importanza di campagne di sensibilizzazione e formazione per diffondere una cultura del rispetto verso tutti gli animali, contrastando la piaga ancora troppo diffusa della violenza e dell’abbandono.



LNDC Animal Protection non smetterà mai di denunciare, vigilare e battersi affinché episodi del genere non vengano archiviati come semplici “cronaca locale”, ma siano riconosciuti per quello che sono: gravi reati che non possano restare impuniti. Allo stesso tempo, l’associazione ringrazia i vicini che non si sono girati dall’altra parte e ricorda che segnalare alle autorità i casi di maltrattamento di cui si è testimoni è assolutamente fondamentale per salvare vite.