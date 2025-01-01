Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariCronacaAnimali › Sassari: spara al cane con una carabina
Cor 18:07
Sassari: spara al cane con una carabina
LNDC Animal Protection condanna con fermezza il gravissimo episodio avvenuto in provincia di Sassari, dove un uomo ha sparato al proprio cane con una carabina. L’associazione ha presentato denuncia e chiede che la giustizia intervenga con la massima severità
Sassari: spara al cane con una carabina

SASSARI - Un episodio di inaudita crudeltà si è verificato in provincia di Sassari, dove un uomo ha sparato con una carabina al proprio cane. Grazie alle segnalazioni pervenute da alcuni vicini di casa che avevano sentito gli spari, l’animale, ferito gravemente, è stato soccorso dai veterinari, mentre l’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per maltrattamento di animali. LNDC Animal Protection esprime indignazione e dolore per quanto accaduto e annuncia di aver a sua volta presentato denuncia alla Procura della Repubblica, affinché siano condotte indagini accurate e il responsabile venga perseguito con la massima severità prevista dalla legge.

«È inconcepibile che un cane, compagno di vita fedele e indifeso, venga colpito con un’arma dal proprio umano di riferimento” dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection. “Un simile gesto è indice non solo di crudeltà verso gli animali, ma anche di pericolosità sociale, perché chi è capace di tanta violenza nei confronti di un essere indifeso può rappresentare un rischio anche per le persone. Pretendiamo giustizia e pene esemplari». L’associazione continuerà a seguire il caso da vicino e a sollecitare le autorità competenti affinché venga garantita giustizia. Al tempo stesso, ribadisce l’importanza di campagne di sensibilizzazione e formazione per diffondere una cultura del rispetto verso tutti gli animali, contrastando la piaga ancora troppo diffusa della violenza e dell’abbandono.

LNDC Animal Protection non smetterà mai di denunciare, vigilare e battersi affinché episodi del genere non vengano archiviati come semplici “cronaca locale”, ma siano riconosciuti per quello che sono: gravi reati che non possano restare impuniti. Allo stesso tempo, l’associazione ringrazia i vicini che non si sono girati dall’altra parte e ricorda che segnalare alle autorità i casi di maltrattamento di cui si è testimoni è assolutamente fondamentale per salvare vite.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/9Blue Tongue: indennizzi per 26 milioni
10/9Indennizzi dermatite bovina: via libera a direttive
10/9Anagrafe canina: calendario settembre
8/9Vespa velutina, nessun allarmismo
7/9Canile Primavera al Comune
2/9Canile, 6.500 firme ad Alghero
28/8Canile Primavera: 6500 firme in due giorni
25/8Dermatite: frenata contagi e appello alle vaccinazioni
25/8Sos Dermatite: vaccinati 52% bovini nel nord ovest Sardegna
23/8Canile in stand by: si valuta acquisto e spesa
« indietro archivio animali »
22 settembre
Bacchettate ad Alessandrini: Comportati da cittadino onorario
22 settembre
«Rally mondiale, solo ipocrisia e faziosità»
22 settembre
Addio al rally, s´infiamma lo scontro ad Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)