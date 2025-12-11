Cor 10:44 Bibliomise: fiabe e racconti sonori La biblioteca della Misericordia di Alghero accoglie “Raccon-T Sonori”, il laboratorio creativo che porta in viaggio la magia delle fiabe



ALGHERO - Promuovere la lettura fin dalla giovane età significa costruire basi solide per una crescita consapevole, curiosa e capace di immaginare. Le biblioteche svolgono un ruolo fondamentale in questo percorso: sono luoghi di incontro, scoperta e relazione, spazi dove i libri diventano ponti e le storie occasioni di dialogo. In questo spirito, la Biblioteca della Misericordia – Bibliomise – continua a farsi presidio culturale per il territorio, aprendo le proprie porte a nuove attività che avvicinano bambine e bambini al piacere della lettura attraverso linguaggi diversi, creativi e inclusivi.



È in questo contesto che arriva ad Alghero “Raccon-T sonori”, un laboratorio ludico-espressivo a cura di Chiara Murru, dedicato ai più piccoli e inserito nel programma itinerante del Festival Letterario “Fino a leggermi matto”, giunto alla sua sesta edizione e prodotto da Le Ragazze Terribili. L’iniziativa, che sta attraversando numerosi comuni dell’isola portando un’esperienza originale che unisce voce, suono e immaginazione, farà tappa conclusiva proprio ad Alghero.



Martedì 23 dicembre alle ore 17.00, presso la “Sala Raga” della Biblioteca della Misericordia, in via Giovanni XXIII 66, bambine e bambini dai 5 ai 10 anni potranno partecipare al laboratorio, scoprendo come le fiabe possano trasformarsi in racconti sonori: tra rumori, sperimentazioni vocali e piccole narrazioni, ogni partecipante contribuirà alla creazione di una breve storia registrata e reinventata insieme al gruppo. Un modo divertente e coinvolgente per avvicinare i più piccoli alla lettura, stimolare l’ascolto attivo e valorizzare la creatività come strumento di espressione e apprendimento. L’attività è gratuita, ma a numero chiuso (massimo 10 partecipanti) ed è richiesta l’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni: bibliomise@gmail.com, o +39 333 663 9510 (Whatsapp)