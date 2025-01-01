|
Per San Michele riapre la chiesa
Apertura straordinaria per la sola giornata di lunedì 29 settembre, Santo patrono della Città di Alghero. Alle ore 18.30 la messa presieduta dal Vescovo di Alghero-Bosa
ALGHERO - Lunedì 29 Settembre la città di Alghero celebrerà il Santo Patrono nella chiesa dedicata a San Michele, nel cuore del Centro storico. Grazie alla collaborazione tra la Diocesi e il Comune di Alghero, si è potuto garantire la programmazione della Messa Solenne, presieduta dal Vescovo Mauro Maria Morfino, nella chiesa dedicata al Santo Arcangelo, nonostante la chiesa risulti chiusa ormai da diverso tempo.
Il programma.
ore 7.30 – Alghero, Cattedrale dell’Immacolata Concezione: Santa Messa
ore 10.30 – Alghero, Cattedrale dell’Immacolata Concezione: Santa Messa per il Patrono della Polizia di Stato
ore 18.30 – Processione con la Statua di San Michele con partenza dalla Cattedrale a arrivo nella chiesa di San Michele, dove il Vescovo Padre Mauro Maria Morfino presiederà la Santa Messa Solenne