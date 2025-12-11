S.A. 8:18 “Lo Senyal del Judici” nella Notte di Natale Mercoledì 24 dicembre, nella Cattedrale di Santa Maria, all’interno della celebrazione per la Solennità del Santo Natale, il Coro Polifonico Algherese eseguirà “Lo Senyal del Judici”, noto nell’area linguistica catalana come El Cant de la Sibil·la, rievocando una tradizione che affonda le sue radici nei secoli



ALGHERO - Sarà l’antico canto medievale della Sibilla a caratterizzare la Notte di Natale ad Alghero.

Mercoledì 24 dicembre, nella Cattedrale di Santa Maria, all’interno della celebrazione per la Solennità del Santo Natale, il Coro Polifonico Algherese eseguirà “Lo Senyal del Judici”, noto nell’area linguistica catalana come El Cant de la Sibil·la, rievocando una tradizione che affonda le sue radici nei secoli. Alle ore 22 la liturgia si aprirà con l’Ufficio delle Letture per poi culminare in uno dei momenti più attesi: l’annuncio della Kalenda, solenne proclama della nascita di Gesù, e il Canto della Sibilla, che preannuncia la Sua seconda venuta e il Giudizio Universale, in una fusione intensa di fede, musica e memoria storica.



L’esecuzione solistica è affidata al Sibil·ler Gabriele Catalano, accompagnato da Alessia Sassu al violoncello, Manuele Costantino alla tromba e Riccardo Collu al tamburo. La direzione del Coro Polifonico Algherese è affidata al maestro Maria Gabriella Mura. La celebrazione eucaristica sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, padre Mauro Maria Morfino. La tradizionale esecuzione del Senyal del Judici in questo Natale è resa possibile anche grazie al contributo e patrocinio dell’Assessorato al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, del programma strategico della Camera di Commercio di Sassari “Salude & Trigu”, del sostegno della Fondazione di Sardegna, nonché del patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e della Diocesi di Alghero-Bosa. L’appuntamento è dunque per mercoledì 24 dicembre, dalle ore 22, nella Cattedrale di Santa Maria, per una Notte di Natale che unisce spiritualità, musica e identità culturale della città di Alghero.



Nella foto: il Vescovo Mauro Maria Morfino