Alguer.itnotiziealgheroPoliticaRiti › 4 Novembre, Pais: Protezione civile esclusa
4 Novembre, Pais: Protezione civile esclusa
Il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, ha depositato un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale sulla mancata partecipazione della Protezione Civile alla cerimonia del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate
ALGHERO – Il consigliere comunale della Lega, Michele Pais, ha depositato un’interrogazione per chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale sulla mancata partecipazione della Protezione Civile alla cerimonia del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

«Dispiace profondamente che ad Alghero si verifichino simili situazioni – dichiara Pais –. La Protezione Civile rappresenta una componente fondamentale del sistema di sicurezza e solidarietà del nostro Paese, ed è presente in tutte le cerimonie ufficiali che si tengono in Italia per commemorare i Caduti e celebrare l’unità nazionale. La loro esclusione è un segnale di disattenzione e di scarso rispetto verso chi ogni giorno opera, spesso in silenzio, per la sicurezza e il benessere della collettività».

Nell’interrogazione, il consigliere leghista chiede se corrisponda al vero che la Protezione Civile non sia stata invitata o coinvolta nella cerimonia e, in caso affermativo, quali siano le motivazioni di tale scelta. Pais sollecita inoltre l’amministrazione a ripristinare, per il futuro, la consueta partecipazione dei volontari alle celebrazioni del 4 novembre, «in linea con quanto avviene in tutto il territorio nazionale, dove la presenza della Protezione Civile è un gesto simbolico di riconoscenza e di unità tra le diverse componenti dello Stato».

«Non comprendiamo come sia potuto accadere – conclude Pais –. La giornata del 4 novembre dovrebbe unire, non dividere. È una ricorrenza di memoria e gratitudine, alla quale nessuno che serva lo Stato e la comunità dovrebbe essere escluso».
