Gianmarco Manca: 15 anni dalla sua scomparsa
S.A. 10:08
Gianmarco Manca: 15 anni dalla sua scomparsa
L´algherese Caporal Maggiore rimase vittima di un attentato insieme ad altri suoi commilitoni. Per onorare la sua memoria, giovedì 9 ottobre alle ore 10,30 verrà celebrata una Santa Messa e la deposizione di una corona presso i giardini pubblici che gli sono stati intitolati
Gianmarco Manca: 15 anni dalla sua scomparsa

ALGHERO - Il 9 ottobre prossimo sarà celebrato il 15° anniversario della scomparsa del Caporal Maggiore Scelto Gianmarco Manca, militare algherese caduto in Afghanistan nel 2010. In forza al 7° Reggimento Alpini, Manca rimase vittima di un attentato insieme ad altri suoi commilitoni. Per onorare la sua memoria, giovedì 9 ottobre alle ore 10,30 verrà celebrata una Santa Messa e la deposizione di una corona presso i giardini pubblici che gli sono stati intitolati, in viale Primo Maggio, antistanti la pineta Maria Pia.
