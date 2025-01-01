Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportSport › Kickboxing, De Martis campione a Napoli
Cor 8:05
Kickboxing, De Martis campione a Napoli
L´atleta algherese ha dimostrato una preparazione atletica eccellente e una tecnica ormai definita che migliora sempre di più. La sua performance è stata un clinic di potenza e precisione
Kickboxing, De Martis campione a Napoli

NAPOLI – La Kickboxing italiana conferma e fissa sempre di più un fatto: la K1 ha stella brillante. Davide De Martis, l'atleta di Alghero, ha conquistato una vittoria spettacolare e netta sul ring del Pala Edenlandia di Napoli, in occasione dell' evento a caratura nazionale "Fight for Naples".

L'incontro, tenutosi nella serata di sabato, è stato uno dei momenti clou dell'evento e ha visto De Martis imporsi con indiscutibile superiorità nella categoria 67 kg K1. Fin dal primo round, De Martis ha dimostrato una preparazione atletica eccellente e una tecnica ormai definita che migliora sempre di più. La sua performance è stata un clinic di potenza e precisione: ha gestito il centro del ring con autorità, sferrando combinazioni efficaci di pugni, ginocchiate e low kick.

Di fronte a lui c'era un avversario preparato e di tutto rispetto: Raffaele Covino, ha tentato con forza e orgoglio di arginare Davide,.tuttavia, l'aggressività misurata e la superiorità tecnica di De Martis hanno reso vano ogni sforzo. L'atleta di Alghero ha avuto nettamente la meglio, chiudendo l'incontro con un verdetto unanime che non ammette discussioni.

Il successo al "Fight for Naples", evento vetrina nel panorama delle arti marziali, non è solo una vittoria personale per l'atleta, ma rappresenta un chiaro segnale al circuito: Davide De Martis, tesserato per Kickboxing Alghero, è una forza emergente da tenere d'occhio.

Con questa impresa, il giovane campione di Alghero prosegue inarrestabile la sua ascesa e si proietta con sempre maggiore determinazione verso le vette più alte della Kickboxing. Il futuro è adesso, e Davide De Martis è pronto a scriverlo e marchiarlo.
