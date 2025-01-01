Cor 22:24 Roth e Ipsar, solidarietà in azione Solidarietà in azione all’Istituto Angelo Roth – Piazza Sulis di Alghero. Gli studenti del Roth di via Diez e dell’Ipsar protagonisti della Colletta alimentare Alghero



ALGHERO - Dal 10 al 14 novembre l’Istituto Angelo Roth – Piazza Sulis ha trasformato i corridoi delle sue scuole in un vero laboratorio di solidarietà. Studentesse e studenti del Roth di via Diez e dell’IPSAR hanno partecipato con entusiasmo alla Colletta Alimentare in collaborazione con il Banco Alimentare Sardegna, dimostrando come l’impegno civile possa partire anche dalle aule scolastiche.



Nei primi giorni di novembre le classi hanno preso parte a un incontro di sensibilizzazione insieme ai responsabili del Banco Alimentare, i Professori Michele Bulla e Pier Andrea Serra, che hanno raccontato agli studenti l’importanza della generosità e della partecipazione attiva. È stato un momento di riflessione e di crescita, in cui le giovani generazioni hanno compreso che piccoli gesti possono avere un grande impatto sulla vita di chi è più in difficoltà.



Con il sostegno del Dirigente scolastico, Dott. Angelo Parodi, gli studenti hanno portato la solidarietà in tutte le classi dei due istituti, coinvolgendo compagni, famiglie e personale scolastico. La risposta è stata straordinaria: pasta, legumi, carne in scatola, alimenti per l’infanzia, olio, acqua e tantissimi altri generi non deperibili hanno riempito i punti di raccolta, trasformando ogni gesto in un segno concreto di attenzione e vicinanza.



Questa esperienza ha mostrato come la scuola non sia soltanto luogo di studio, ma comunità educativa capace di trasmettere valori, responsabilità e senso civico. Gli studenti hanno saputo farsi portavoce di solidarietà e collaborazione, dimostrando maturità e generosità, trasformando una semplice iniziativa in un esempio di partecipazione attiva. L’Istituto Angelo Roth – Piazza Sulis conferma così la sua vocazione: educare, responsabilizzare e ispirare i giovani, facendo della solidarietà e dell’impegno civico una realtà concreta e vissuta ogni giorno.