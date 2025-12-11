 Skin ADV
Alguer.itnotiziesassariCronacaCronaca › Sassari, elettricista muore a Predda Niedda
Cor 14:52
Sassari, elettricista muore a Predda Niedda
Il cestello elevatore è finito contro una trave: la vittima è Ettore Garau di 56 anni. Si stava occupando di lavori di manutenzione dell´impianto elettrico in un magazzino di stoccaggio merci
Sassari, elettricista muore a Predda Niedda

SASSARI - Morte sul lavoro a Sassari intorno alle 11 di questa mattina: un elettricista è deceduto all'interno del magazzino di stoccaggio merci dell'impresa Gruppo Dac Alimentare Sarda, sulla strada 8, nella zona industriale di Predda Niedda: si tratta di Ettore Garau, 56 anni. Aperto un'inchiesta e capannone sotto sequestro.
