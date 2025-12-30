Cor 11:25 Presentato il Bilancio: crescita A Villa Maria Pia il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto e l’Assessore ai Servizi Finanziari Enrico Daga hanno relazionato sulla nota di aggiornamento al Dup e sul Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028



ALGHERO – La manovra da 85 milioni di euro inizia il percorso verso il lavoro delle Commissioni e l’approvazione del Consiglio comunale. A Villa Maria Pia il Sindaco Raimondo Cacciotto e l’Assessore ai Servizi Finanziari Enrico Daga hanno relazionato sulla nota di aggiornamento al Dup e sul Bilancio di Previsione Finanziario 2026/2028. Il documento contabile prevede un rafforzamento della centralità del welfare, con sostegno alle famiglie, all’infanzia, supporto alla scuola e alle politiche sociali, allo sport e al decoro urbano, la continuità degli investimenti, lo sviluppo economico. Sono alcuni dei punti centrali che esemplificano l’orientamento dell’Amministrazione Cacciotto verso un cambio di prospettiva proiettata al futuro di una comunità solidale che vuole crescere senza lasciare indietro nessuno. Nella presentazione del Dup il Sindaco ha messo a fuoco l’impegno per un rilancio delle manutenzioni e del verde pubblico, di pari passo con il nuovo appalto di igiene pubblica e alla rigenerazione urbana, alla mobilità.



“Stiamo lavorando per dare un volto nuovo ad Alghero, mettendo al centro, prima di tutto, chi la vive ogni giorno. L’obiettivo è una città più bella, più pulita e più accogliente. Il 2025 – afferma il Sindaco - è stato un anno di ricostruzione delle fondamenta per dare concretezza al programma che a partire dal 2026 vedrà concretizzarsi diversi obbiettivi e risultati tangibili per la città.” Una città e un'Amministrazione vicina alle persone e alle imprese, equa e trasparente si concretizza nel documento contabile che inizia il 2026 con 85 milioni. “Un documento che si configura essenziale ma al netto di tutte la variazioni in entrata e di spesa derivanti da trasferimenti che perverranno, – come ha riferito oggi in aula l’Assessore Daga, che ha evidenziato alcuni punti essenziali : va sottolineata la stabilità della spesa e l’incremento delle entrate fiscali, senza manovre aggressive ma grazie ad un efficace contrasto all’evasione che sta dando i suoi frutti. Diminuiscono i residui – aggiunge - segno che si sta accelerando con le opere pubbliche”. Nel complesso delle misure, numerose sono quelle in favore di del sociale : 17 milioni di euro, tra contributi, leggi di settore e Centro Anziani. Ripartono gradualmente gli investimenti, con una stima per il 2026 di oltre 20 milioni di euro.



“Le fondamenta solide ci consentono di programmare, di imprimere la nostra impronta – ha spiegato il Sindaco Raimondo Cacciotto – e ci prepariamo alle sfide culturali che abbiamo lanciato. L'avvio della collaborazione tra il Comune di Alghero e la Fondazione Bruno Kessler di Trento nasce da una visione condivisa: quella di un territorio che vuole guardare al futuro, valorizzando il proprio capitale umano, costruendo reti di conoscenza e promuovendo benessere e innovazione”. Per quanto riguarda il dato complessivo del bilancio, si tratta di una cifra iniziale oggetto di variazioni nel corso dell’anno, che porteranno prevedibilmente la somma in aumento. Nel 2025, infatti, le variazioni sono state 19, che hanno portato l’iniziale cifra di 81 milioni fino ad arrivare a 164 milioni. “Le basi ci sono tutte – ha concluso Daga – e il 2026 ci vedrà interpreti delle scelte che abbiamo programmato fin dall’insediamento per migliorare radicalmente il rapporto con i cittadini, con fiducia reciproca e con i fatti concreti”.