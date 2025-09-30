Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSport › Fiaccola olimpica il 13 dicembre ad Alghero
S.A. 9:00
Fiaccola olimpica il 13 dicembre ad Alghero
L’elenco dei comuni che saranno attraversati dalla fiaccola olimpica è stato già comunicato al CONI: il 13 dicembre saranno coinvolte Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero e Nuoro. Mentre il 14 dicembre la fiaccola si sposterà tra Oristano, Sanluri, Quartu Sant’Elena e Cagliari come tappa finale
Fiaccola olimpica il 13 dicembre ad Alghero

ALGHERO - La Giunta regionale ha stanziato 150mila euro in occasione del percorso sardo della XXVI edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si svolgeranno a Milano e a Cortina d’Ampezzo dal 6 al 22 febbraio 2026. La delibera, proposta dall’assessora dello Sport Ilaria Portas e approvata da tutta la Giunta, stabilisce la ripartizione delle risorse a favore degli Enti locali coinvolti nell’evento. L’elenco dei comuni che saranno attraversati dalla fiaccola olimpica è stato già comunicato al CONI: il 13 dicembre saranno coinvolte Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero e Nuoro.

Mentre il 14 dicembre la fiaccola si sposterà tra Oristano, Sanluri, Quartu Sant’Elena e Cagliari come tappa finale. Una deviazione sul percorso ufficiale, seppure con delegazione più ristretta, porterà la fiaccola anche a Stintino, Barumini e Iglesias. A Nuoro e Cagliari, in quanto città di tappa, saranno destinati 15mila euro, mentre agli altri Comuni coinvolti saranno destinati 12 mila euro. «Sarà un momento solenne di Sport, proprio quello con la S maiuscola - ha dichiarato l’assessora Portas- ma anche di spettacolo e grande visibilità come solo i Giochi Olimpici sanno fare. Sono fortemente convinta che in queste importanti giornate i riflettori saranno accesi sull’isola, dando lustro ai Comuni coinvolti e a tutta la Sardegna. Non potevamo assolutamente perdere questa vetrina nazionale e internazionale fatta di sport, ambiente, turismo e ricadute economiche: per la nostra isola è una bellissima occasione per essere presenti a tutti i livelli».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
30/9/2025
Lo SportCity Day invade la piazza di Bosa
L’evento, organizzato dall’assessorato comunale allo Sport e alle Politiche giovanili con tutta la struttura municipale, in collaborazione la Pro Loco, ha inserito già dalla scorsa edizione del 2024 Bosa in un circuito nazionale con oltre 160 città italiane
29/9Kickboxing, De Martis campione a Napoli
24/9Alghero città dello sport: gli eventi
18/9Tennistavolo: a via i campionati di serie A1
10/9Padel: via al Torneo Città di Sassari
11/9Sardegna Jumping Tour 2025 ad ottobre
10/9A maggio Mondiale Iron Man ad Alghero: in arrivo 3mila atleti
5/9Open Riviera del Corallo, edizione record
4/9«Calcio si, rugby no, due pesi e due misure».
3/9«Un milione per mondiale Iron Man, serve trasparenza»
1/9Golf, otto anni senza risposte. «Turismo, persi 100 milioni»
« indietro archivio sport »
2 ottobre
Addio a Don Potito Niolu
2 ottobre
Alghero è con la Palestina: corteo domenica 5 ottobre
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)