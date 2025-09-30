S.A. 9:00 Fiaccola olimpica il 13 dicembre ad Alghero L’elenco dei comuni che saranno attraversati dalla fiaccola olimpica è stato già comunicato al CONI: il 13 dicembre saranno coinvolte Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero e Nuoro. Mentre il 14 dicembre la fiaccola si sposterà tra Oristano, Sanluri, Quartu Sant’Elena e Cagliari come tappa finale



ALGHERO - La Giunta regionale ha stanziato 150mila euro in occasione del percorso sardo della XXVI edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali che si svolgeranno a Milano e a Cortina d’Ampezzo dal 6 al 22 febbraio 2026. La delibera, proposta dall’assessora dello Sport Ilaria Portas e approvata da tutta la Giunta, stabilisce la ripartizione delle risorse a favore degli Enti locali coinvolti nell’evento. L’elenco dei comuni che saranno attraversati dalla fiaccola olimpica è stato già comunicato al CONI: il 13 dicembre saranno coinvolte Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero e Nuoro.



Mentre il 14 dicembre la fiaccola si sposterà tra Oristano, Sanluri, Quartu Sant’Elena e Cagliari come tappa finale. Una deviazione sul percorso ufficiale, seppure con delegazione più ristretta, porterà la fiaccola anche a Stintino, Barumini e Iglesias. A Nuoro e Cagliari, in quanto città di tappa, saranno destinati 15mila euro, mentre agli altri Comuni coinvolti saranno destinati 12 mila euro. «Sarà un momento solenne di Sport, proprio quello con la S maiuscola - ha dichiarato l’assessora Portas- ma anche di spettacolo e grande visibilità come solo i Giochi Olimpici sanno fare. Sono fortemente convinta che in queste importanti giornate i riflettori saranno accesi sull’isola, dando lustro ai Comuni coinvolti e a tutta la Sardegna. Non potevamo assolutamente perdere questa vetrina nazionale e internazionale fatta di sport, ambiente, turismo e ricadute economiche: per la nostra isola è una bellissima occasione per essere presenti a tutti i livelli».