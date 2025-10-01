Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteLavoro › Cercasi mozzo per il Porto di Alghero
S.A. 10:12
Cercasi mozzo per il Porto di Alghero
Chiamata di imbarco per un mozzo. I marittimi interessati potranno presentarsi entro le ore 10 del 06 ottobre
Cercasi mozzo per il Porto di Alghero

ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per un marittimo comunitario da imbarcare in qualità di mozzo da imbarcare sul Motopesca denominato “Nonno Giovanni Soc Coop". I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le ore 10 del 06 ottobre presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
18:05
Cresce occupazione ma cala popolazione in Sardegna
Il tasso di occupazione è passato dal 56,1 al 57,7 mentre il tasso di disoccupazione è dal 10.1 del 2023 è diminutio, fino all’ 8,3 del 2024, mentre il tasso di inattività è passato da 37.5 a 36.9. Prosegue il trend negativo per quanto riguarda il calo della popolazione nell’isola, con un saldo negativo di meno 11.592
1/10/2025
Corsica Sardinia Ferries cerca personale
Si ricercano 150 risorse da impiegare a bordo delle navi della flotta. Generalmente, le assunzioni Corsica Sardinia Ferries avvengono mediante contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni
16/9In Sardegna 26mila “fantasmi” delle professioni
12/9Corpo Forestale: concorso per agenti
10/9Chiamata di imbarco per marittimo ad Alghero
5/9Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
3/9Emirates cerca personale: selezione a Cagliari
3/9Regione: 22 nuovi posti alle categorie protette
28/8Selezione per un marinaio a Porto Torres
28/8Lavoro nero: sanzioni negli stabilimenti balneari
28/8«A rischio gli addetti alla sosta ad Alghero»
7/8Via ai progetti occupazionali nei siti archeologici
« indietro archivio lavoro »
3 ottobre
Di Nolfo: «Truzzu e Meloni querelatemi»
3 ottobre
Alghero svenduta e senza voce
3 ottobre
Il ricordo di Borsellino e Falcone all´Asinara



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)