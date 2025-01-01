Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaLavoro › Cimitero, lavoratori esasperati. «Pronti alla mobilitazione»
Cor 15:41
Cimitero, lavoratori esasperati
«Pronti alla mobilitazione»
La denuncia del segretario Fiadel, Stefano Delrio: «Gravi ritardi nei pagamenti e mancanze sulla sicurezza al Cimitero di Alghero: i lavoratori della società Barbara B esasperati»
Cimitero, lavoratori esasperati. «Pronti alla mobilitazione»

ALGHERO - «Ancora una volta i lavoratori del Cimitero comunale di Alghero, gestito dalla società Barbara B, si trovano a vivere una situazione inaccettabile. Da mesi, infatti, gli stipendi vengono erogati con forti ritardi, lasciando i dipendenti e le loro famiglie in una condizione di costante incertezza economica. Non solo: alle difficoltà retributive si aggiungono gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro. Gli operatori denunciano la mancanza di dispositivi di protezione individuale (DPI), strumenti di lavoro inadeguati e assenza di controlli efficaci sulle condizioni operative all’interno del cimitero». La denuncia arriva direttamente del segretario Fiadel, Stefano Delrio.

«Una situazione che, oltre a essere inaccettabile sul piano umano e lavorativo, rappresenta un rischio concreto per la salute e l’incolumità dei lavoratori. Non è più tollerabile che chi svolge un servizio pubblico essenziale come quello cimiteriale venga trattato con tale disinteresse e mancanza di rispetto» prosegue il sindacalista algherese. «I lavoratori vogliono essere pagati puntualmente ed operare in sicurezza, nel pieno rispetto delle norme e della dignità professionale».

Nonostante le numerose segnalazioni, la società Barbara B non avrebbe fornito risposte chiare né ha intrapreso azioni risolutive denunciano dal sindacato, che chiede con forza il pagamento regolare delle spettanze mensili e la messa in sicurezza del luogo di lavoro, con adeguamento alle norme vigenti. «Se non arriveranno risposte concrete nell’immediato, siamo pronti a intraprendere tutte le forme di mobilitazione e denuncia pubblica necessarie. Non possiamo più tacere di fronte a un’ingiustizia che dura da troppo tempo. Il sindacato invita le istituzioni locali, i cittadini e gli organi di stampa a vigilare su questa vicenda e a sostenere la richiesta di trasparenza, legalità e rispetto dei lavoratori in un servizio di pubblica utilità come quello del cimitero cittadino».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:50Alleanza seleziona consulenti: candidati ad Alghero
3/10Cercasi mozzo per il Porto di Alghero
2/10Cresce occupazione ma cala popolazione in Sardegna
1/10Corsica Sardinia Ferries cerca personale
16/9In Sardegna 26mila “fantasmi” delle professioni
12/9Corpo Forestale: concorso per agenti
10/9Chiamata di imbarco per marittimo ad Alghero
5/9Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
3/9Emirates cerca personale: selezione a Cagliari
3/9Regione: 22 nuovi posti alle categorie protette
« indietro archivio lavoro »
17 ottobre
Radiologia: risonanza e mammografo per Alghero
17 ottobre
Fondi Ue: nuovo accorso tra Cdp e Regione
17 ottobre
Al Cap d´any non serve il nome ad effetto



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)