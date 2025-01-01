Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaLavoro › Cimitero di Alghero, stato di agitazione tra i dipendenti
Cor 20:05
Cimitero di Alghero, stato di agitazione tra i dipendenti
Proclamazione dello stato di agitazione e procedura di raffreddamento da parte dei sindacati dei lavoratori impegnati nel cimitero di Alghero: ritardi nei pagamenti degli stipendi alla base della mobilitazione
Cimitero di Alghero, stato di agitazione tra i dipendenti

ALGHERO - «Questa Segreteria si vede costretta a proclamare lo stato di agitazione del Personale dipendente e a richiedere contestualmente l’avvio della procedura di raffreddamento della vertenza». C'è la firma del delegato territoriale Fiadel, Stefano Delrio, nella vertenza che vede i lavoratori della Barbara B, impegnati nel cimitero di Alghero, contrapposti all'impresa.

«La mancata corresponsione dello stipendio con puntualità ogni mese sta creando malcontento e preoccupazione tra gli operatori, molti dei quali contano su quel compenso per far fronte alle spese quotidiane». Ritardi non giustificati nemmeno dal Comune - si legge nella nota sindacale. Di fronte al perdurare di questa situazione, i lavoratori e Sindacato stanno valutando la possibilità di proclamare una giornata di sciopero, che si svolgerebbe nel pieno rispetto delle normative e delle procedure previste dalle autorità competenti.

«L’auspicio è che la questione possa essere risolta in tempi rapidi, nel rispetto dei lavoratori e della continuità dei servizi cimiteriali, fondamentali per la cittadinanza» sottolinea il segretario provinciale Fiadel di Sassari, che ha interessato della problematica il Prefetto e i vertici dell'Amministrazione comunale di Alghero.

Nella foto: il segretario territoriale Fiadel, Stefano Delrio
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
21:35
Più 3 milioni al Fondo Emergenziale lavoro
Un intervento messo in campo dall´Assessorato del Lavoro per salvaguardare tutti i bacini di lavoratori che versano in condizioni di difficoltà
17/10Cimitero, lavoratori esasperati. «Pronti alla mobilitazione»
9:50Alleanza seleziona consulenti: candidati ad Alghero
3/10Cercasi mozzo per il Porto di Alghero
2/10Cresce occupazione ma cala popolazione in Sardegna
1/10Corsica Sardinia Ferries cerca personale
16/9In Sardegna 26mila “fantasmi” delle professioni
12/9Corpo Forestale: concorso per agenti
10/9Chiamata di imbarco per marittimo ad Alghero
5/9Selezione per capo barca e marinaio ad Alghero
3/9Emirates cerca personale: selezione a Cagliari
« indietro archivio lavoro »
22 ottobre
A Natale la pista di pattinaggio al Quarter
22 ottobre
Alghero antisemita, scritte in città
22 ottobre
Ad Alghero si installano le prime luminarie



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)