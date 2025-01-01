Cor 20:05 Cimitero di Alghero, stato di agitazione tra i dipendenti Proclamazione dello stato di agitazione e procedura di raffreddamento da parte dei sindacati dei lavoratori impegnati nel cimitero di Alghero: ritardi nei pagamenti degli stipendi alla base della mobilitazione



ALGHERO - «Questa Segreteria si vede costretta a proclamare lo stato di agitazione del Personale dipendente e a richiedere contestualmente l’avvio della procedura di raffreddamento della vertenza». C'è la firma del delegato territoriale Fiadel, Stefano Delrio, nella vertenza che vede i lavoratori della Barbara B, impegnati nel cimitero di Alghero, contrapposti all'impresa.



«La mancata corresponsione dello stipendio con puntualità ogni mese sta creando malcontento e preoccupazione tra gli operatori, molti dei quali contano su quel compenso per far fronte alle spese quotidiane». Ritardi non giustificati nemmeno dal Comune - si legge nella nota sindacale. Di fronte al perdurare di questa situazione, i lavoratori e Sindacato stanno valutando la possibilità di proclamare una giornata di sciopero, che si svolgerebbe nel pieno rispetto delle normative e delle procedure previste dalle autorità competenti.



«L’auspicio è che la questione possa essere risolta in tempi rapidi, nel rispetto dei lavoratori e della continuità dei servizi cimiteriali, fondamentali per la cittadinanza» sottolinea il segretario provinciale Fiadel di Sassari, che ha interessato della problematica il Prefetto e i vertici dell'Amministrazione comunale di Alghero.



Nella foto: il segretario territoriale Fiadel, Stefano Delrio