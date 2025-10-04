Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaDisservizi › Cimitero pericoloso ad Alghero. «A lavoro per la sicurezza»
Cor 18:31
Cimitero pericoloso ad Alghero
«A lavoro per la sicurezza»
Il presidente della Commissione Cimiteriale del Comune di Alghero, Christian Mulas, prosegue con determinazione il proprio impegno per affrontare e risolvere le criticità del cimitero cittadino
Cimitero pericoloso ad Alghero. «A lavoro per la sicurezza»

ALGHERO - Occhi puntati sul "Campo 15", chiuso da alcuni mesi a seguito di un incidente che aveva coinvolto una donna. «L’episodio ha reso necessarie verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza dell’area. L’accaduto ha evidenziato la necessità di un’azione più ampia di manutenzione e riqualificazione, che l’Amministrazione comunale – in stretta collaborazione con l’assessore ai Servizi Cimiteriali Francesco Marinaro - sta portando avanti attraverso un programma di interventi mirati, finalizzati a restituire piena funzionalità e decoro all’intera area».

Lo riferisce il presidente della Commissione Cimiteriale del Comune di Alghero, Christian Mulas, che parla di continuità con gli investimenti già avviati negli anni scorsi: oltre un milione di euro destinati ai lavori di ampliamento e consolidamento del cimitero. «L’Amministrazione ha ora dato il via ai lavori di messa in sicurezza del Campo 15 e alla sistemazione di un ulteriore settore, attualmente recintato e non accessibile al pubblico».

«Il tema del cimitero richiede attenzione, sensibilità e senso di responsabilità - sottolinea il presidente Mulas. Ben vengano le segnalazioni e i contributi dell’opposizione su un argomento che tocca la dignità dei nostri defunti e il rispetto dei loro familiari. La Commissione sta lavorando in stretta sinergia con gli uffici comunali e con l’assessore Marinaro per individuare soluzioni concrete e garantire sicurezza e decoro all’intera area cimiteriale». Nei prossimi giorni, il presidente Mulas presenterà in Commissione una relazione dettagliata sulle criticità riscontrate e sulle azioni tecniche e organizzative in corso, con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale e duraturo la gestione e la funzionalità del cimitero di Alghero.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
4/10/2025
Alghero 17 ore a secco: martedì disagi
Chiusura dell’erogazione dalle ore 15.00 di martedì 7 ottobre alle ore 6.00 di mercoledì 8 ottobre 2025. In programma interventi di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce i potabilizzatori, tra cui quello di Monte Agnese
12:44
«In cimitero situazione pericolosa»
Cimitero di Alghero dimenticato, Michele Pais (Lega): «Area interdetta da cinque mesi e ancora nessun intervento. Situazione grave e pericolosa»
9:00
«Cimitero, incuria e negligenza ad Alghero»
Nonostante il grave incidente dell´aprile scorso, nessun intervento e nessuna manutenzione in cimitero, dove permangono situazioni di grave pericolo per l´incolumità dei visitatori. Dura presa di posizione di Forza Italia
15/9Porta Terra da un anno senza ascensore
10/9Acqua non conforme a La Landrigga
1/9Surigheddu e Carrabuffas a secco
30/8Degrado in centro: ratti e blatte
19/8Micro-discarica in Vicolo Bertolotti
18/8La denuncia: micro-discarica a Porta Terra
18/8Tour nel degrado, via gli ecobox da Alghero
14/8«Servizio ambiente è una sfida di tutti»
14/8Esplode la bomba rifiuti a Ferragosto: agitazione
9/8«Disservizi idrici, sassaresi esasperati»
« indietro archivio disservizi »
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
6 ottobre
Palestina, in piazza sventolano le bandiere
6 ottobre
Palestina Libera, l’urlo da Alghero



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)