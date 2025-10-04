Cor 18:31 Cimitero pericoloso ad Alghero

«A lavoro per la sicurezza» Il presidente della Commissione Cimiteriale del Comune di Alghero, Christian Mulas, prosegue con determinazione il proprio impegno per affrontare e risolvere le criticità del cimitero cittadino



ALGHERO - Occhi puntati sul "Campo 15", chiuso da alcuni mesi a seguito di un incidente che aveva coinvolto una donna. «L’episodio ha reso necessarie verifiche strutturali e interventi di messa in sicurezza dell’area. L’accaduto ha evidenziato la necessità di un’azione più ampia di manutenzione e riqualificazione, che l’Amministrazione comunale – in stretta collaborazione con l’assessore ai Servizi Cimiteriali Francesco Marinaro - sta portando avanti attraverso un programma di interventi mirati, finalizzati a restituire piena funzionalità e decoro all’intera area».



Lo riferisce il presidente della Commissione Cimiteriale del Comune di Alghero, Christian Mulas, che parla di continuità con gli investimenti già avviati negli anni scorsi: oltre un milione di euro destinati ai lavori di ampliamento e consolidamento del cimitero. «L’Amministrazione ha ora dato il via ai lavori di messa in sicurezza del Campo 15 e alla sistemazione di un ulteriore settore, attualmente recintato e non accessibile al pubblico».



«Il tema del cimitero richiede attenzione, sensibilità e senso di responsabilità - sottolinea il presidente Mulas. Ben vengano le segnalazioni e i contributi dell’opposizione su un argomento che tocca la dignità dei nostri defunti e il rispetto dei loro familiari. La Commissione sta lavorando in stretta sinergia con gli uffici comunali e con l’assessore Marinaro per individuare soluzioni concrete e garantire sicurezza e decoro all’intera area cimiteriale». Nei prossimi giorni, il presidente Mulas presenterà in Commissione una relazione dettagliata sulle criticità riscontrate e sulle azioni tecniche e organizzative in corso, con l’obiettivo di migliorare in modo strutturale e duraturo la gestione e la funzionalità del cimitero di Alghero.