Cor 9:50 «Cimitero verso il restyling totale» Le rassicurazioni dell´Amministrazione algherese: il cimitero cittadino, che sarà oggetto di un importante programma di manutenzione e riqualificazione



ALGHERO - Sicurezza, decoro e valorizzazione dei luoghi della memoria collettiva: sono queste le priorità che guidano il nuovo piano di interventi dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto per il cimitero cittadino, che sarà oggetto di un importante programma di manutenzione e riqualificazione. «Nei prossimi giorni prenderà il via un intervento urgente per eliminare il pericolo nell’area attualmente interdetta a seguito del cedimento del terreno verificatosi qualche mese fa, così da poter restituire in tempi brevi la piena e libera fruizione del punto in questione» assicurano da Porta Terra.



Parallelamente, l’Amministrazione ha stanziato 1 milione e 50mila euro per un importante progetto di restyling complessivo del cimitero, che comprende la realizzazione di nuovi loculi e ossari, la manutenzione straordinaria dei blocchi esistenti, la riqualificazione delle aree interne, la sistemazione della viabilità e rifacimento delle opere di finitura e decoro secondo criteri coerenti con i blocchi esistenti. A questo investimento si aggiunge la partecipazione al nuovo bando della Regione Sardegna con una richiesta di finanziamento pari a 450 mila euro destinati a completare e potenziare ulteriormente gli interventi già programmati.



«Quello sul cimitero è un intervento doveroso e prioritario – dichiara l’Assessore alle Opere Pubbliche e alle Manutenzioni Francesco Marinaro –. Il nostro obiettivo è restituire ai cittadini un luogo curato, sicuro e decoroso, nel pieno rispetto della sua funzione e del suo delicato significato. Non solo risposte immediate alle emergenze, ma una vera e propria programmazione a lungo respiro, che garantirà maggiore adeguatezza al campo santo nel suo complesso e che, ancora una volta, conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso gli spazi pubblici e i luoghi cari agli algheresi».