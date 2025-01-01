S.A. 9:39 Ad Alghero il Generale Rizzo Il sindaco, insieme all’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris ha dato il benvenuto in città al Generale Rizzo e ha augurato buon lavoro al Colonnello Maione, da poco insediatosi al Comando provinciale



ALGHERO - Il sindaco Raimondo Cacciotto ha incontrato ieri a Porta Terra il Generale di Brigata Francesco Rizzo, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, insieme nuovo comandante provinciale il Colonnello Antonio Maione, accompagnati dal Capitano Michele Marruso, comandante della Compagnia di Alghero. Il sindaco, insieme all’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris ha dato il benvenuto in città al Generale Rizzo e ha augurato buon lavoro al Colonnello Maione, da poco insediatosi al Comando provinciale. Il primo cittadino ha rivolto tanto al Generale Rizzo quanto al Colonnello Maione un caloroso benvenuto a nome dell’intera comunità, nel sottolineare con riconoscenza l’impegno quotidiano che l’Arma dei Carabinieri mette in campo a tutela della sicurezza e della legalità.