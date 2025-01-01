Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaSicurezza › Ad Alghero il Generale Rizzo
S.A. 9:39
Ad Alghero il Generale Rizzo
Il sindaco, insieme all’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris ha dato il benvenuto in città al Generale Rizzo e ha augurato buon lavoro al Colonnello Maione, da poco insediatosi al Comando provinciale
Ad Alghero il Generale Rizzo

ALGHERO - Il sindaco Raimondo Cacciotto ha incontrato ieri a Porta Terra il Generale di Brigata Francesco Rizzo, Comandante della Legione Carabinieri Sardegna, insieme nuovo comandante provinciale il Colonnello Antonio Maione, accompagnati dal Capitano Michele Marruso, comandante della Compagnia di Alghero. Il sindaco, insieme all’assessora ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris ha dato il benvenuto in città al Generale Rizzo e ha augurato buon lavoro al Colonnello Maione, da poco insediatosi al Comando provinciale. Il primo cittadino ha rivolto tanto al Generale Rizzo quanto al Colonnello Maione un caloroso benvenuto a nome dell’intera comunità, nel sottolineare con riconoscenza l’impegno quotidiano che l’Arma dei Carabinieri mette in campo a tutela della sicurezza e della legalità.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
14:44
La Protezione Civile in piazza a Sassari
Appuntamento il 10 ottobre in occasione della Settimana nazionale della Protezione Civile: Dalle 9.30 alle 13, piazza d´Italia diventerà un luogo di incontro, apprendimento e confronto
25/9Summer School sulla sicurezza urbana
21/9Carabinieri, rafforzati gli organici nel Sassarese
17/9Protezione Civile: nuovo assetto territoriale
16/9«Sicurezza, Forza Italia ritrovi la bussola»
16/941-bis, Todde dal Ministro Nordio
15/9Alghero: diminuiscono i furti in spiaggia
11/9«Sicurezza ad Alghero, Governo al lavoro»
11/9Più poliziotti ad Alghero: Cacciotto scrive al Ministero
6/9«Consiglio aperto sulla sicurezza»
4/9Mafia e 41bis: riflessioni e responsabilità
« indietro archivio sicurezza »
5 ottobre
Tragedia alle porte di Alghero: muore una donna
8 ottobre
Gianmarco Manca: 15 anni dalla sua scomparsa
8 ottobre
Alguerunners fa poker alla Alghero Half Marathon



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)