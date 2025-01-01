S.A. 11:17 Insulae Lab fa tappa ad Alghero Il viaggio sonoro della straordinaria produzione originale “Murmuration” - Maria Pia De Vito (voce), Fulvio Sigurtà (tromba) e Huw Warren (pianoforte) - continua ad Alghero domani, 9 ottobre al Poco Loco



ALGHERO - Dopo l'anteprima di Berchidda, è già tempo di concedere il meritato bis: il viaggio sonoro della straordinaria produzione originale “Murmuration” - Maria Pia De Vito (voce), Fulvio Sigurtà (tromba) e Huw Warren (pianoforte) - continua ad Alghero domani, 9 ottobre 2025, alle ore 22, in un evento realizzato in collaborazione con JazzAlguer e Bayou Events ospitato al Poco Loco Live Club. Info e prenotazioni ai numeri 079983604 e 3426476726.



“Murmuration” è il termine che si riferisce al fenomeno misterioso e meraviglioso in cui grandi stormi di uccelli volano in una danza sincronizzata e dinamica, descrivendo nel cielo forme e traiettorie imprevedibili. Fenomeno definito scientificamente da tre caratteristiche fondanti: è un comportamento collettivo, non ha un leader, e non ha una direzione predefinita. Metafora perfetta rispetto a ciò che accade tra musicisti improvvisatori che si intendono, si affidano, si intuiscono, nello sfumare continuo tra composizione ed improvvisazione. Ed è quanto questo straordinario trio (Maria Pia De Vito, Fulvio Sigurtà e How Warren) vuole esprimere in un concerto basato su composizioni originali e riletture di brani della contemporaneità senza preclusioni di genere.



Una produzione originale nata dall’intuizione del direttore artistico Paolo Fresu e dall’incrociarsi d’estri di personalità artistiche impattanti e complementari: ha il respiro del presente ed al contempo la memoria di molte culture. Una musica che non imita la natura, ma ne incarna il mistero: il movimento condiviso, la fiducia silenziosa, la bellezza imprevedibile del volo. Un debutto in teatro che è nascita, rito, ascolto. Una chiamata all’abbandono e all’immaginazione.



Nella foto: Maria Pia De Vito