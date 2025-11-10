S.A. 15:14 Il 18 novembre la rassegna Tribù Teatrali a Sassari Rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Associazione ArtsTribù e Farò Teatro: il 18 novembre si va in scena con “DIXIE! - un racconto jazz”, produzione che vede protagonista Michele Vargiu (testo e interpretazione) e un fantastico quartetto jazz



SASSARI - Di cosa parliamo, quando parliamo di jazz? Come fare a raccontare un genere musicale che ha segnato più epoche, grido di libertà tradotto in note, rivoluzione sociale, umana, culturale che da più di un secolo anima i palchi di tutto il mondo? “Tribù Teatrali”, rassegna di teatro contemporaneo organizzata da Associazione ArtsTribù e Farò Teatro, risponde alle domande e tinge proprio di jazz il palcoscenico del nuovo Teatro Astra di Sassari in Corso Cossiga nr 5. Grande attesa per il secondo, ultimo ed attesissimo appuntamento in calendario: il 18 novembre si va in scena con “DIXIE! - un racconto jazz”, produzione che vede protagonista Michele Vargiu (testo e interpretazione) e un fantastico quartetto jazz - Luca Chessa al sassofono, Andrea Budroni al pianoforte, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria -, ensemble pronto a suonare dal vivo sino all’ultima nota per raccontare al meglio intuizione, idea e progetto e rendere la serata memorabile per sguardo e ascolto.



Il sipario si alzerà alle ore 20.45, mentre al mattino sarà proposto un matinée per gli studenti degli istituti superiori della città. “DIXIE! - un racconto jazz” torna a Sassari dopo il fortunato debutto estivo in preparazione alla sua prima tournée nazionale. Il protagonista è Michele Vargiu, primo e unico attore sul palco con un suo testo originale accompagnato nel suo scorrere da 4 strepitosi musicisti a tutto jazz che proporranno un repertorio curato dopo attenta selezione, seguendo una attenta ricerca storica. Una narrazione che mescola musica e recitazione, che proietta lo spettatore in un viaggio temporale alla scoperta di uno dei generi musicali più iconici di sempre, portandolo a superare la distanza “oceanica” fra la Sicilia e New Orleans, con tappe nei club di New York e poi su, sino alle stelle.



Un racconto teatrale ripercorre decenni di vita ed evoluzione jazzistica attraverso la storia del suo protagonista Nicola, o meglio Nick, un giovanissimo migrante italiano che si troverà cullato da quella musica che gli rapirà il cuore fino a quando, anni dopo, deciderà di aprire il proprio modesto jazz club: il “Dixie”, attraverso il quale osserverà negli anni l’evoluzione di questa musica e ne entrerà a contatto con il suo fascino e i suoi misteri: la magia dell’improvvisazione, la genialità dei musicisti, l’evoluzione della scena. Il teatro inteso come luogo di storie, di confronto e incontro. Ma anche come spazio in cui rigenerarsi e ritrovare un autentico senso di comunità. Questi alcuni dei principi che dal 2015 animano e danno vita alla rassegna “Tribù Teatrali”, che negli anni ha portato a Sassari alcuni dei nomi più interessanti del teatro indipendente contemporaneo e che, dopo qualche stagione di stop, riprende oggi il suo viaggio ripartendo dal nuovo Teatro Astra con il supporto di Comune di Sassari e il contributo di Fondazione di Sardegna.