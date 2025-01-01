Alguer.it
S.A. 17:12
Tedde a Di Nolfo: «serve impegno per Alghero»
Lo afferma il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde che esprime forte preoccupazione per la situazione di Alghero, ancora esclusa dai recenti interventi regionali e punta il consigliere regionale algherese: è arrivato il momento che Di Nolfo dimostri concretamente il suo attaccamento ad Alghero e al suo territorio
Tedde a Di Nolfo: «serve impegno per Alghero»

ALGHERO - «Il finanziamento di 100mila euro ottenuto dal Comune di Ploaghe grazie all’impegno dell’onorevole algherese Di Nolfo per i lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport è sicuramente una buona notizia. Lo sport è uno strumento fondamentale di crescita e coesione per le comunità locali». Lo afferma il consigliere nazionale di Forza Italia Marco Tedde, che tuttavia esprime forte preoccupazione per la situazione di Alghero, ancora esclusa dai recenti interventi regionali.

«A partire dalla legge di stabilità approvata ad aprile dal Consiglio regionale – prosegue il consigliere comunale algherese – molti comuni sardi hanno beneficiato di importanti stanziamenti per eventi e servizi a favore delle comunità, mentre Alghero continua a rimanere a bocca asciutta». Secondo l’esponente azzurro, le strutture sportive della città stanno attraversando «una stagione di abbandono e trascuratezza che può essere superata solo grazie a uno scatto di reni della Regione e a robusti interventi finanziari».

«Dopo un anno e mezzo – conclude Tedde – è arrivato il momento che Di Nolfo dimostri concretamente il suo attaccamento ad Alghero e al suo territorio. Il suo impegno sui grandi temi internazionali, dalla mozione contro il riarmo europeo e l’economia di guerra fino agli attacchi alla premier Meloni, che gli sono valsi la dura reprimenda del presidente Comandini, non devono fargli dimenticare che il suo dovere principale è lavorare per la Sardegna e per il territorio algherese».

Nella foto: Marco Tedde
